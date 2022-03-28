نجوز الواد ولا نسيبه يجهز نفسه؟.. أستاذ طب نفسي يرد

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ طب نفسي بجامعة الأزهر، إنه يتم ترك الشاب لتجهيز نفسه للزواج في حالة الزواج على طريقة "الكنبة والقلة والكوباية"، معقباً: "لو بجوازة 4 غرف، وخاتم سوليتير وحفلة في أوتيل ، يبقى لا الشاب ولا والده هيقدروا على الجوازة".



وأضاف محمد المهدي خلال لقائه مع برنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "مفيش أي شاب يستطيع أن يكمل جوازه بدخله فقط، لأنه هيدفع المهر منين وهيجيب شقة تمليك منين، والشبكة هيجيبها منين، والفرح هيتعمل ازاي، وهكذا".



وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، قائلاً: "لذلك يضطر الأباء والأمهات أن يجوزوا أولادهم في الوقت الحالي، ولكن المشكلة اللي هيقابلها إن الأب لما يساعد ابنه، فإبني مش هيكون له قرار في بيته".