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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة .. في رمضان أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون وحظك اليوم وتوقعات الأثنين 28-3- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي:

حظك اليوم وتوقعات الأثنين 28-3- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الإثنين الموافق 28-3-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي

في رمضان.. أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون

يمكنك التخلص من وزنك الزائد في رمضان برجيم سهل وسريع يساعد على التخلص من الكيلوجرامات  الزائدة  بأسرع رجيم غذائى متوازن للثلاثة أسابيع الأولي في رمضان إليك خطته  يقدمه موقع بولد سكاى الهندى.

حظك اليوم وتوقعات الأثنين 28-3- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

نشرة المرأة .. حظك اليوم 27- 3- 2022.. وأبرز النصائح للحفاظ على صحة العين

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. أكتشفي ما يخبئه لك برجك

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية..

إذا كنت مولودًا في يوم 28 مارس اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم سيكون يوم مختلط بالنسبة لك في مثل هذه الحالة ، يُنصح أن تتخذ قرارك الصغير بحذر شديد

فطور صحي.. مافن الخضراوات بوصفة سهلة وسريعة

بطريقة سهلة وسريعة حضري مافن الخضراوات  على مائدة الفطور بمكونات متوفرة من مطبخك إيك المقادير ووطريقة تحضيرها يقدمها موقع بولد سكاى الهندي

5 فوائد صحية لبذور المانجو.. تعرف عليها

فوائد صحية عديدة لبذور المانجو لصحتك فهي غنية بالكثير من الفيتامينات ، مثل فيتامين أ هذه الفيتامينات يحتاجها الجسم   فيما يلي بعض الفوائد الصحية لبذور المانجو وفقا لموقع هيلث.

موقع صدى البلد أخبار ا هامة الساعات الماضية مجالي الصحة والمرأة توقعات الابراج

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