نصيحة مهمة من احمد ناجي لـ الشناوي قبل مباراة مصر والسنغال

وجه أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق، نصيحة إلى محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة قبل مواجهة السنغال المرتقبة في تصفيات كأس العالم.

منتخب مصر يلتقي مع السنغال يوم الثلاثاء 29 مارس، في مواجهة الإياب للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال ناجي خلال تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على قناة "LTC": "الحضري اكتسب خبرات كبيرة في مجال التدريب، وأنصح الشناوي بالثبات الانفعالي في مباراة السنغال القادمة".

وأضاف: "الحضري يستدعي ذكرياته التاريخية وهو حارس، ويحاول إكساب حراسه الحاليين هذه العقلية التي كان يلعب بها مثل هذه اللقاءات التاريخية".

وتابع: "المدرب من المفترض أنه أعد تقارير عن مصدر خطورة ومفاتيح لعب الفريق المنافس، وطبيعي أن يكون عقد محاضرة مع الحراس أطلعهم فيها على هذه النقاط الفنية، لمنحهم طرق التصدي لها".

وأكمل: "متفاءل بنسبة 100% بصعود مصر للمونديال، المنافس يحتاج هدفين في 90 دقيقة، وهذا صعب لأنهم لعبوا ضدنا مباراتين وأكثر ولم يسجلوا أي هدف في مرمانا، وللأسف بعض الإعلام لا يساند المنتخب بالشكل المطلوب".

منتخب مصر انتصر على السنغال، بهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت الجمعة على ملعب استاد القاهرة.