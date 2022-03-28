عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نصيحة مهمة من احمد ناجي لـ الشناوي قبل مباراة مصر والسنغال

محمد الشناوي
محمد الشناوي

وجه أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق، نصيحة إلى محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة قبل مواجهة السنغال المرتقبة في تصفيات كأس العالم.

منتخب مصر يلتقي مع السنغال يوم الثلاثاء 29 مارس، في مواجهة الإياب للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال ناجي خلال تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على قناة "LTC": "الحضري اكتسب خبرات كبيرة في مجال التدريب، وأنصح الشناوي بالثبات الانفعالي في مباراة السنغال القادمة".

وأضاف: "الحضري يستدعي ذكرياته التاريخية وهو حارس، ويحاول إكساب حراسه الحاليين هذه العقلية التي كان يلعب بها مثل هذه اللقاءات التاريخية".

وتابع: "المدرب من المفترض أنه أعد تقارير عن مصدر خطورة ومفاتيح لعب الفريق المنافس، وطبيعي أن يكون عقد محاضرة مع الحراس أطلعهم فيها على هذه النقاط الفنية، لمنحهم طرق التصدي لها".

وأكمل: "متفاءل بنسبة 100% بصعود مصر للمونديال، المنافس يحتاج هدفين في 90 دقيقة، وهذا صعب لأنهم لعبوا ضدنا مباراتين وأكثر ولم يسجلوا أي هدف في مرمانا، وللأسف بعض الإعلام لا يساند المنتخب بالشكل المطلوب".

منتخب مصر انتصر على السنغال، بهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت الجمعة على ملعب استاد القاهرة.

احمد ناجي منتخب مصر محمد الشناوي السنغال تصفيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

الحكومة: عودة تدريجية لحياة ما قبل كورونا .. فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

٣٤ درجة مئوية.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة مع بداية شهر رمضان

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

عمرو أديب: القبض على المتهمين بحرق الطالب مصطفى سراج

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

التموين: أسعار الدواجن تنخفض قبل رمضان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 28- 3- 2022

بعد زيادة الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 28-3-2022

فضل صلاة الفجر في آخر شعبان .. 21 جائزة ربانية اغتنمها

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

خلال زيارته لدولة عربية.. ديفيد بيكهام يدعم الفتيات الأفغانيات بهذه الطريقة

ياسر عبد الرؤوف: مصطفى غربال حكم جيد ومباراة مصر والسنغال أهم اختبار له

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

فيديو

ليست المرة الأولى.. عدد زيحات شام الذهبي ابنه أصالة.. فيديوجراف

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ