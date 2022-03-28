أسامة عرابي: رغم الظروف.. منتخب مصر حقق نتيجة رائعة أمام السنغال وقادرون على التأهل للمونديال

قال أسامة عرابي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن الفريق القومي قدم مباراة قوية أمام السنغال في استاد القاهرة، مشيرًا إلى أن الفوز بنتيجة هدف دون رد، قطع أكثر من 60% من مشوار التأهل لكاس العالم.

وأضاف عرابي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "بوكس تو بوكس": "تونس والمغرب والجزائر وصلوا إلى المونديال بنسبة 85% بعد النتائج الإيجابية التي حققوها خارج ملاعبهم، وقياسًا على الفوارق الفردية المنتخب الوطني حقق نتيجة ممتاز أمام بطل إفريقيا".

وأردف: "منتخب مصر يمر بظروف صعبة بعد خسارة خط الدفاع بالكامل بسبب الإصابة التي طالت محمود الونش ومحمد عبد المنعم، ومن قبلهما أحمد حجازي وأكرم توفيق".

واستكمل: "أتوقع أن يكون قلبي الدفاع بين الثلاثي أيمن أشرف وعلى جبر وياسر إبراهيم، بسبب الخبرات والجاهزية".

وأتم: "إذا قرر المدير الفني الاعتماد على أيمن أشرف وياسر إبراهيم، أتمنى أن يلعب حمدي فتحي معهما كمدافع ثالث لزيادة العمق الدفاعي"