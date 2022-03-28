حراس منتخب مصر يطالبون الحضري بكتابة تعهد.. لهذا السبب

قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية على فضائية ETC: «يواصل عصام الحضري تقديم نموذجا احترافيا خلال عمله كمدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، حيث حرص السد العالي على التواجد بمهمات التدريب منذ الساعة التاسعة صباح اليوم وقبل ساعة من نزول أي لاعب أو فرد بالجهاز الفني لملعب التدريب».

وتابع شبانة:«أجرى الحضري تدريبات بدنية شاقة بمفردة، بعدها جهز المهمات الخاصة بتدريب الحراس وبمجرد نزولهم لأرض الملعب، أشعل المدرب حماسهم واستدعاهم للاندماج في التدريب سريعا».

وواصل تصريحاته: «دخل حراس المنتخب الشناوي وأبوجبل ومحمد صبحي في وصلة هزار مع مدربهم مطالبين الحضري بكتابة تعهد عن عدم العودة من الاعتزال، حال تأهل المنتخب لكأس العالم».

وختم: «رد الحضري على الحراس الثلاثة ضاحكا موعدكمش».