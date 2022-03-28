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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حراس منتخب مصر يطالبون الحضري بكتابة تعهد.. لهذا السبب

عصام الحضري
عصام الحضري

قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية على فضائية ETC: «يواصل عصام الحضري تقديم نموذجا احترافيا خلال عمله كمدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، حيث حرص السد العالي على التواجد بمهمات التدريب منذ الساعة التاسعة صباح اليوم وقبل ساعة من نزول أي لاعب أو فرد بالجهاز الفني لملعب التدريب».

وتابع شبانة:«أجرى الحضري تدريبات بدنية شاقة بمفردة، بعدها جهز المهمات الخاصة بتدريب الحراس وبمجرد نزولهم لأرض الملعب، أشعل المدرب حماسهم واستدعاهم للاندماج في التدريب سريعا».

وواصل تصريحاته: «دخل حراس المنتخب الشناوي وأبوجبل ومحمد صبحي في وصلة هزار مع مدربهم مطالبين الحضري بكتابة تعهد عن عدم العودة من الاعتزال، حال تأهل المنتخب لكأس العالم».

وختم: «رد الحضري على الحراس الثلاثة ضاحكا موعدكمش».

محمد شبانة عصام الحضري المنتخب الوطني أبوجبل محمد صبحي كأس العالم

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