أمير عزمي: أتمنى مشاركة زيزو ومرموش مع المنتخب في داكار

أشاد أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق بآداء المنتخب الوطني مساء أول أمس أمام السنغال، في ذهاب المرحلة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

وقال مجاهد في تصريحات عبر قناة «TeN»: “الفوز بهدف وحيد أمر منطقي للغاية، نظرًا للفوارق الفردية بين لاعبي المنتخبين، فالمنتخب السنغالي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين يلعبون لأكبر الأندية الأوروبية، على عكس المنتخب الوطني”.

وأضاف: “أتمنى مشاركة الثنائي أحمد سيد زيزو وعمر مرموش في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني خلال مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في داكار”.

وشدد مجاهد، على أن الثنائي محمود علاء وياسر ابراهيم الأفضل لقيادة دفاع المنتخب الوطني أمام السنغال في إياب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022 بقطر، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل