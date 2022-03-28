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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

والد النني: تعظيم سلام لكيروش.. وعمر جابر أفضل ظهير أيمن في مصر

عمر جابر
عمر جابر

أكد ناصر النني، والد محمد النني، نجم منتخب مصر، أن الهدف من مباراة السنغال الماضية تحقق بالفوز بعيدا عن الأداء.

وقال والد النني في برنامجه «البريمو»، المذاع على قناة «ten»: «لأول مرة أشاهد محمد صلاح يدافع بقوة خلال مسيرته الكروية، وعمر جابر بعد ما قدمه من مجهود وأداء امام ساديو ماني فهو أفضل ظهير أيمن في مصر».

وأضاف: «كيروش نجح في تطوير بعض نجوم اللاعبين خلال الفترة الاخيرة إلى جانب التنظيم الدفاعي، ولكن احذره من فتح المساحات أمام السنغال».

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره منتخب السنغالي عند السابعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة في إياب المباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم والتي ستقام في قطر خلال العام الجاري.

ويترقب مسؤولو السفارة المصرية في السنغال وصول بعثة المنتخب الوطني إلى مطار داكار خلال الساعات القليلة المقبلة.

وطارت بعثة منتخبنا الوطني «الأحد» في طريقها إلى السنغال على متن طائرة خاصة ضمت اللاعبين وكافة الأجهزة الفنية والطبية والإدارية للمنتخب.

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