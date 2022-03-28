دقيقة صمت من أجل أوكرانيا في حفل توزيع جوائز الأوسكار

حرصت أكاديمية فنون وعلوم الصور على تخصيص دقيقة صمت من وقت حفل توزيع جوائز الأوسكار من أجل التضامن مع الشعب الأوكراني، وإلقاء كلمة بهذا الصدد، بعد أيام من الجدل حول ظهور الرئيس زيلينسكي خلال الحدث الفني الأبرز.

واستغلت الممثلة من أصل أوكراني ميلا كونيس وقتها على المسرح للدعوة لدعم الشعب الأوكراني، ولكل من يقاتل في مثل هذه الظروف.

هدد الممثل الأمريكي شون بن بـ"صهر" تماثيل الأوسكار التي حصل عليها سابقا بشكل علني في حال إصرار الأكاديمية على عدم ظهور الرئيس الأوكراني زيلينسكي في حفل توزيع الجوائز الليلة.

زادت خلال الفترة السابقة الأصوات المنادية بالسماح للرئيس الأوكراني زيلينسكي بالتحدث أثناء البث المباشر لحفل الأوسكار السنوي، وأكد شون بن في مقابلة مع سي إن إن، إن الأكاديمية ملزمة على تقديم منصة وفرصة له للتحدث عما يحدث في بلاده بعد استمرار الغزو الروسي.

ووصف شون بن عدم السماح للرئيس الأوكراني بالحديث عن الفظائع التي تحدث في بلاده وقصف الأطفال وترويع المدنيين الذي يحاولون حماية أنفسهم دائما، سيكون من أكثر اللحظات فظاعة في تاريخ هوليوود.

وأعرب شون بن عن أمله أن تتوصل الأكاديمية إلى قرار مخالف لما أعلن سابقا، والتوقف عن إظهار العجرفة والتخلي عن زيلينسكي بهذا الشكل العلني.

فاز الممثل الأمريكي شون بن بجائزتي أوسكار كأفضل ممثل في دور رئيسي، عامي 2004 و2009، فيما ترشح لنيلها 3 مرات أخرى دون فوز، وتواجد مؤخرا في أوكرانيا لتصوير فيلم وثائقي عن الغزو الروسي.

قالت الممثلة الأمريكية إيمي شومر، إنها قدمت اقتراحا لمنظمي حفل الأوسكار لاستضافة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الفيديو أثناء الحدث السنوي المقرر إقامته الليلة.

وتعد إيمي شومر واحدة من ثلاث نجمات يستضفن حفل الأوسكار هذا العام، ولن تتمكن من تجاهل أبرز الأحداث السياسية الجارية في العالم حاليا وعلى رأسها الغزو الروسي لأوكرانيا.