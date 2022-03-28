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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توجيه السيسي بالاستفادة القصوى من موارد الطاقة يتصدر عناوين الصحف

السيسي
السيسي

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.


وأبرزت صحيفة (الأهرام) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير جهود الدولة، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من البترول والغاز الطبيعي، وكذلك الانتهاء من مختلف المشروعات الصناعية في قطاع البترول، بهدف الحد من الاستيراد، وتوفير المنتجات البترولية عالية الجودة، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للخامات البترولية، وتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية.


جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.


وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة أنشطة قطاع البترول على مستوى الجمهورية، خاصة في مجال التنقيب والبحث والاستكشاف للبترول والغاز الطبيعي.


وعرض المهندس طارق الملا، في هذا الإطار، مستجدات أنشطة الاستكشاف والإنتاج في البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية، فضلا عن تطورات التعاون الإقليمي في ملف الطاقة، ومستجدات جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز الطبيعي.


كما استعرض وزير البترول تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول على مستوى الجمهورية التي تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلية، والحد من الفجوة الاستيرادية، والإسهام في جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، خاصة مصنع إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول، الذي يهدف إلى إنشاء وحدة لإنتاج الأسفلت بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن أسفلت في اليوم، فضلا عن مشروع توسعات مصفاة تكرير «ميدور»، الذي يسعى إلى تعظيم إنتاج المنتجات البترولية عالية الجودة بزيادة طاقة التكرير الحالية من 100 إلى 160 ألف برميل يوميا عن طريق إضافة 5 وحدات جديدة، والتوسع في بعض الوحدات القائمة، إلى جانب مشروع مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول، الذي يستهدف إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج من معمل أسيوط كمادة تغذية لتغطية احتياجات الصعيد، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF في محافظة البحيرة، الذي يهدف إلى إنتاج الألواح الخشبية من خلال استخدام 250 ألف طن سنويا من قش الأرز كمادة خام رئيسية للمشروع، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على البيئة، والقضاء على التلوث الذي كان ينتج عن عملية حرق قش الأرز.


وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطي الإستراتيجي منها، وكذلك المتابعة الدورية والمستمرة لموقف أرصدة وتعاقدات السلع التموينية الأساسية ومدة كفايتها، وكذا تعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع بالكميات والأسعار المناسبة، لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.


جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.


وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة لتوفير السلع الأساسية بالسوق المحلية».


وتم في هذا الإطار عرض أهم الإجراءات المتخذة لتنظيم حركة التجارة الخارجية للسلع الأساسية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية، مع التأكيد على التأثير الإيجابي لهذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار في متوسط أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية في السوق المحلية.

 

الصحف المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي موارد الطاقة أثار الأهرامات

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