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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط يشارك في أعمال القمة العالمية للحكومات

صدى البلد

توجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى دبي للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات و عدد من الفعاليات المصاحبة لها، و ذلك خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس 2022.

و أفاد مصدر مسئول بالأمانة العامة أن الأمين العام سيفتتح صباح اليوم الاثنين الموافق 28 مارس أعمال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دورته الأولى، الذي يهدف إلى إتاحة منصة إقليمية للحكومات و المنظمات و جميع الشركاء لمناقشة الوضع المناخي في المنطقة العربية، و استكشاف أفضل الاستراتيجيات و الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود مجابهة التغير المناخي، و تعظيم استخدام الموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية.

و صرح المصدر أن الأمين العام سيشارك بعدها في افتتاح المنتدى الدولي الرابع لريادة الأعمال والاستثمار، الذي يقام تحت رعاية جامعة الدول العربية و بتنظيم مشترك مع عدد من الجهات الشريكة. و يتضمن المنتدى عددا من الفعاليات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في المنطقة العربية، و خلق أنظمة بيئية ملائمة لريادة الأعمال و الابتكار.

و قال المصدر ان أبو الغيط سيشارك صباح يوم الثلاثاء في افتتاح أعمال القمة العالمية للحكومات، كما سيتحدث في جلسة حوارية تتناول مستقبل التحالفات في عالم متغير.

و أضاف المصدر بأن أبو الغيط سيفتتح صباح يوم الأربعاء 30 مارس أعمال منتدى الإدارة الحكومية العربية، الذي تنظمه الحكومة الإماراتية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإداري، ثم سيختتم زيارته بتسليم جوائز النسخة الثانية من رالي العرب لريادة الأعمال.

تجدر الإشارة في هذا الصدد أن جامعة الدول العربية و منظماتها المتخصصة تشارك دوريا في إقامة عدد من الفعاليات ضمن انشطة القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع الحكومة الإماراتية.
 

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