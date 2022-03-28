عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

200 مليون عامل يشاركون.. الهند تبدأ إضرابا عاما لمدة يومين

إضراب عام في الهند
إضراب عام في الهند

بدأ في الهند اليوم، الاثنين، إضراب عام على مستوى البلاد لمدة يومين، بدعوة من النقابات العمالية الكبرى.

وحسب “روسيا اليوم”، قال الأمين العام لمؤتمر عموم الهند لنقابات العمال، أمارجيت كاور، إن حوالي 200 مليون شخص يمكن أن يشاركوا في هذا الحدث.

ونقلت وكالة “برس ترست” الهندية عن كاور قوله اليوم الاثنين: "نتوقع مشاركة أكثر من 200 مليون عامل وتعبئة ضخمة في جميع أنحاء البلاد خلال إضراب يومي 28 و29 مارس احتجاجا على سياسات الحكومة".

وقد يؤثر هذا الإضراب على عمل خدمات البريد والنقل العام وصناعة الاتصالات والمؤسسات العاملة في مجالات الطاقة والنفط والمعادن، فيما أعلنت نقابات المصرفيين أيضا أنها ستدعم الإضراب.

يشار إلى أن مطالب النقابات العمالية تشمل من بين أمور أخرى، رفض خصخصة عدد من الشركات المملوكة للدولة، وزيادة الأجور، و"التوزيع العادل" للدخل، وللحصول على حقوق متساوية للعمال المعينين بموجب عقد، وآخرين.

ودعت النقابات العمالية الهندية المواطنين إلى تفهم القيود الناجمة عن الإضراب، مشيرة إلى أنه قد تكون هناك مشاكل في خطوط النقل وأجهزة الصراف الآلي في البلاد يومي الاثنين والثلاثاء.

عمرو أديب: الهند خصخصت شركة طيرانها.. وإسرائيل باعت 80% من البريد

الهند إضراب عام النقابات العمالية احتجاج إضراب في الهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 28- 3- 2022

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

عيار 21 بـ 829 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

عمرو أديب: القبض على المتهمين بحرق الطالب مصطفى سراج

التموين: أسعار الدواجن تنخفض قبل رمضان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بقدوم شهر رمضان المبارك

أستاذ طب المجتمع والبيئة: تغير المناخ يؤدي إلى زيادة معدلات الوفاة

تسريبات تكشف لأول مرة تفاصيل وقدرات كاميرا هواتف آيفون iPhone 14 Pro

دويدار: لاعبو الإسماعيلي حصلوا على شيكات بدون رصيد من الإدارة

استئناف حركة المترو بعد عطل استمر لدقائق في الخط الثاني

إيلون ماسك: سننتج 20 مليون مركبة سنويا بحلول 2030

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

فيديو

الحكم نهائي.. تطورات في قضية التحرش المتهم فيها اليوتيوبر أحمد حسن

ليست المرة الأولى.. عدد زيحات شام الذهبي ابنه أصالة.. فيديوجراف

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ