شاهد احتفالية جائزة "نوال مصطفى" لريادة الأعمال.. فيديو

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقريراً حول جائزة "نوال مصطفى" لريادة الأعمال.

وقالت نوال مصطفى، رئيس جمعية أطفال السجينات، إن هذا اليوم خاص جداً بالنسبة لها، وتشعر فيه بالفخر الشديد لأن الفكرة خرجت وقت ذرة جائحة كورونا.

وأضافت “مصطفى”، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى، أنها حاولت التفكير فى شئ يخدم سيدات الجمعية من مشكلة" قطع الرزق".

وفى سياق أخر، قالت نوال مصطفى رئيس جمعية أطفال السجينات، إن جميع دول العالم تعانى الفترة الحالية من أزمة كورونا خاصة فى ظل الهبوط الاقتصادى وتوقف حركة الانتاج العالمية .



