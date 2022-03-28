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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد العوامي يشيد بإجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار.. فيديو

كاتب صحفى
كاتب صحفى

قال الكاتب الصحفى، خالد العوامي، إن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يخص توافر السلع في الأسواق قائلا:" خدوا اللى انتوا عايزينه"، يعطى دلالة بعدم وجود أزمة فى توافر السلع بالأسواق المصرية.

وأضاف العوامي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن رسالة الرئيس تحمل دعوة الحكمة فى الاستهلاك.

وأشار الكاتب الصحفى، إلى أن المستهلك هو الحلقة الأقوى فى منظومة البيع والشراء، لافتاً إلى أنه عند ترشيد الإستهلاك نحقق جانب من التوازن والتحكم فى قدراً ما فى موضوع ارتفاع الأسعار.

وتابع  الكاتب الصحفى، أن هناك تنسيقا بين كافة الأجهزة المعنية فى الدولة، لأن هذا التنسيق يساعد على حالة الاستقرار وتوفير السلع للمواطنين بشكل مناسب وآمن.

وأكد  الكاتب الصحفى، أن الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن المصرى يعتبر أمرا ذو أولوية قصوى لدى الحكومة وصناع القرار وتسعى للحفاظ عليه مهما كانت الصعاب والتحديات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسواق المصرية ارتفاع الأسعار منظومة البيع والشراء ترشيد الاستهلاك

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