وزير الخارجية الروسي: نشهد حاليا ضغوطا غير مسبوقة

قال وزير الخارجية الروسي “ لافروف ” إن روسيا تشهد حاليا ضغوطا غير مسبوقة .

جاء ذلك في نبأ عاجل عرضته فضائية “ اكسترا نيوز ”.

واعترف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن موسكو فوجئت بحجم العقوبات الغربية المفروضة على بلاده بسبب غزوها أوكرانيا.

وقال لافروف، إن حجم العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما لم يكن ”متوقعا“ قبل هجوم روسيا على أوكرانيا أواخر الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الشديدة التي تم اتخاذها ضد البنك المركزي الروسي، والتي قال إنها أسهمت في ”آثار اقتصادية مدمرة“ شملت انهيار العملة الروسية ”الروبل“.