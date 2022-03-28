كامل أبو على: إنشاء محطة طاقة شمسية بشرم الشيخ يأتى متوافقا مع مؤتمر المناخ

صرح رجل الأعمال كامل أبو على بأن التفكير فى أنشاء محطة طاقة شمسية بشرم الشيخ جاء متوافقا مع استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغيرالمناخ وتوفير كافة المتطلبات اللازمة والتى من شأنها أن تسهم فى ظهور المدينة فى أبهى صورة لها وبما يعكس قدرة وإمكانيات الدولة المصرية على تنظيم مثل هذه الأحداث والفعاليات العالمية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى هذا الصدد .



وشهدت مدينة شرم الشيخ اليوم تدشين أول محطة طاقة شمسية فى منتجعات شرم الشيخ باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية .



وتعتبر المحطة المقامة بإحدى المنتجعات التابعة برجل الأعمال كامل ابو على هي أول محطة بمنتجعات شرم الجميلة تصميم وتنفيذ واشراف على التشغيل شركة سولار سول للطاقة قدرة المحطة هي واحد ميجاوات أي ١٠٠٠ كيلووات بإنتاج سنوي ٢٠٠٠ ميجاوات ساعة او اتنين مليون كيلووات ساعة سنوياً.