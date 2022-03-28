أدان هجمات الحوثي.. مسئول أمريكي لأمن الطاقة: لا يمكن توفير الغاز بطريقة سحرية

أعلن المنسق الرئاسي الأمريكي لأمن الطاقة، اليوم الإثنين، أنه لا يمكن توفير الغاز المسال لأوروبا فورا بطريقة سحرية.

وقال المنسق الرئاسي الأمريكي لأمن الطاقة إنه يجرى العمل على زيادة الإنتاج للسيطرة على الأسعار.

وأوضح أن دول أوبك حرة في تحديد سياسة إنتاج النفط المناسبة.

وأعرب المنسق الرئاسي الأمريكي لأمن الطاقة، عن إدانته وقلقه الكبير لهجمات الحوثي في المنطقة، مضيفا: "نتباحث مع شركائنا لمواجهة هجمات الحوثي".

وكانت المليشيات المدعومة من إيران قد شنت هجوما على محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة السعودية.

وفي وقت سابق، حذرت الحكومة الروسية من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن صعود سعر الغاز إلى 4000 دولار ليست سقفًا نهائيًا، أي أن الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر.

وأوضحت أن سعر الغاز الطبيعي في أوروبا عند مستوى 4000 دولار لكل ألف متر مكعب ليس هو الحد الأقصى لصعود سعر المادة، إذ إن حجم الغاز الطبيعي المخزن في مرافق التخزين الأرضية أقل بكثير من العام الماضي.

وكذلك أشارت إلى أن مخزونات الديزل الأوروبية عند أدنى مستوى لها منذ عام 2008.

كذلك علق نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، على ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، حيث قال إن الولايات المتحدة تحاول إلقاء اللوم بمشكلة ارتفاع أسعار الوقود لديها على روسيا، لكن لا علاقة لروسيا بهذه المسألة.

