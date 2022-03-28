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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب تونسي: نتائج مباراة الذهاب رفعت سقف طموحات الجماهير العربية ببلوغ المونديال

صدى البلد

سلط الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروى والمدرب التونسي الضوء على حظوظ منتخب مصر أمام السنغال إلى جانب منتخبات المغرب وتونس والجزائر غدا الثلاثاء في لقاء الإياب.

ويلتقى غدا منتخب مصر نظيره السنغالي في داكار بينما يواجه منتخب تونس نظيره المالي والجزائر مع الكاميرون والمغرب مع الكونغو الديمقراطية.

قال جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لصدى البلد:  بعد هدية المدافع المالي موسى سيسوكو يخوض المنتخب التونسي مباراة الثلاثاء في رادس بطموحات مرتفعة جدا نحو بلوغ نهائيات كاس العالم للمرة السادسة في تاريخه.

رغم عدم الرضاء التام على مستوى أداء نسور قرطاج فان زملاء المساكني قادرون على تجاوز منتخب مالي المتواضع جدا رغم وجود ترسانة من اللاعبين المحترفين في أوروبا الذين لم يتم استغلالهم كما ينبغي في ظل قراءة تكتيكية ضعيفة جدا أمنها المدرب المحلي ماغاسوبا.

تابع: في المقابل سيعزز الحضور الجماهيري الكبير المنتظر في رادس حظوظ المنتخب التونسي وحجب مشاكله على مستوى حراسة المرمى والدفاع وغياب التنشيط الهجومي وصناعة اللعب من الخلف التي تبقى أبرز المهام التي سيشتغل عليها الناخب الوطني التونسي.

وعن منتخب مصر قال : بأداء دفاعي متقن استطاع كارلوس كيروش إيقاف اقوى المنتخبات الافريقية حاليا المنتخب السنغالي بقيادة اليو سيسي الذي لم ينجح في فك شيفرات الدفاعات المصرية التي اشتغل عليها كيروش منذ حلوله بالقاهرة.

أكمل :  هجوميا حاول عناصر المنتخب المصري اخراج الكرة من الخلف بسلاسة لكن كل المحاولات كانت كلها تقريبا تنتهي على مشارف منطقة وسط الميدان في وجود لاعبين سنغاليين متمرسين وفي غياب مهارات فنية مصرية لحد الان في منتخب الفراعنة.

أتم: في المقابل كان الحل الأنجح دائما هو الهجمة المرتدة التي امنها العالمي صلاح. مهمة زملاء الشناوي ستكون صعبة إذا اختار كيروش الاعتماد فقط على المنظومة الدفاعية المتقنة امام ضغط هجومي رهيب منتظر من زملاء ساديو ماني.

استطرد: وفي هذا الإطار على كيروش التفكير من الان في إيجاد الحلول اللازمة لتخفيف العبء الدفاعي على مناطقه الخلفية وتأمين نتيجة الذهاب.

وعن المنتخب الجزائري قال: بعد أداء دفاعي والاعتماد على الهجمة المرتدة نجح من خلالها سليماني في تامين فوز هام على منتخب كاميروني يعيش فترة انتقالية بعد تولي روغبار سونغ المقاليد الفنية والذي لم ينجح لحد الان في تغيير الشيء الكثير في صفوف الأسود الغير مروضة.

لفت إلى ان مباراة الجزائر العاصمة ستكون مغايرة تماما فمنتخب محاربو الصحراء له كل الحلول الهجومية للسيطرة على المباراة في وجود نجوم عالمية يتقدمها رياض محرز والمحنك اسلام سليماني.

وقال ايضا:ضغط منتخب الكاميرون الذي سينزل المباراة دون حسابات ربما سيعقد اختيارات بالماضي لكن القيمة الفنية العالية للخضر سترجح حتما كفة الجزائريين الذين سيكونون بنسبة عالية جدا في نهائيات قطر 2022.

اشار الى أنه من جانبه سيكون منتخب أسود الاطلس في مهمة غير مستحيلة بعدما استطاع أبناء خليلوزستش تأمين نتيجة إيجابية من كنشاسا بالذات.

وعن لقاء المغرب قال: في المقابل ستكون مهمة أبناء كوبر شبه مستحيلة في المغرب نظرا للقيمة الفنية الكبرى لزملاء الحارس بونو. رغم غياب لاعبين في قيمة زياش نجم تشيلسي ونصراوي نجم الدفاع في اياكس الهولندي فان المنتخب المغربي يبقى مرشح أبرز للمرور لنهائيات الدوحة. رغم ان المقاربة الهجومية عند اسود الاطلس مازالت لم ترتقي الى المستوى الفني المرموق للاعبين المغاربة.

واختتم حديثه قائلا: نتائج منتخبات شمال افريقيا في مباريات الذهاب للدور الحاسم رفعت كثيرا سقف طموحات الجماهير العربية لرؤية العدد الأكبر من منتخباتها في الدوحة بعد تأهل كل من قطر والسعودية لكن يبقى السؤال الأبرز هو هل ستحقق المنتخبات العربية نتائج غير مسبوقة ام ستكتفي بمجرد المشاركة في ظل أداء دفاعي مبالغ فيه وغياب مقاربة هجومية صعبة المنال بعد تواضع الإمكانيات الفنية للمهاجم العربي في هذه الفترة بالذات.

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