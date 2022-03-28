توقيت مهم.. وزير الخارجية البحريني: اجتماعنا اليوم في النقب فرصة لازدهار المنطقة

أعرب وزير خارجية البحرين، عبداللطيف الزياني، اليوم الإثنين، عن دعم بلاده حل الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد الزياني، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين عقب قمة النقب، أن بلاده مستمرة في الدعوة للتفاوض على حل يضمن حماية مصالح إسرائيل والفلسطينيين معا.

وقال وزير الخارجية البحريني: "نعمل على تحقيق الأمن المشترك في المنطقة".

وتابع: "بلادي ترى إمكانيات هائلة للتعاون مع إسرائيل"، داعيا إلى الاستمرار بالحوار لتأسيس تعاون مشترك وبناء الثقة.

وأضاف: "اجتماعنا اليوم في النقب يشكل فرصة لازدهار المنطقة وتحقيق طموحات شعبها"، مشيرا إلى أن توقيت القمة مهم حيث يأتي في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة مثل هجمات الحوثي وأنشطة حزب الله وإيران.

وشدد وزير خارجية البحرين على أن الهجمات الحوثية على منشآت مدنية ومنشآت للطاقة تؤكد ضرورة تعزيز قيم التسامح والتعايش.

كما أعرب عن إدانة المملكة الهجوم الإرهابي في إسرائيل، قائلا: "نقف موقفا حازما ضد العنف بجميع أشكاله".

وتوجه وزير الخارجية البحريني بالشكر للولايات المتحدة على رعايتها لاتفاقات إبراهيم والتزامها بأمن المنطقة.

وتستضيف إسرائيل قمة "تاريخية" يشارك فيها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين.

وكان مسؤولون أمنيون إسرائيليون قالوا في وقت سابق إن مسلحين عربيين قتلا شخصين في الخضيرة الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترا إلى الشمال من تل أبيب يوم الأحد ثم لقيا حتفهما برصاص الشرطة الإسرائيلية.