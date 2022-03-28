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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

تعيين 603 منهم 100 "قادرون باختلاف" ببورسعيد

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 603 شاب، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل" ، منهم 100 " قادرون باختلاف " وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية  1006 شباب منهم 32  "قادرون باختلاف" ، فضلاً عن إستخراج 235 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأضاف الوزير،  أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 46 شكوى ، تم تسوية 6 شكاوي، وحفظ 5 منها ، وإحالة 4 شكاوى للمحكمة العمالية ، وشكوى لجهات أخرى ، ومازالت 30  شكوى تحت البحث والدراسة  ، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، حيث تم صرف 2000 جنيه لعامل منحة مولود جديد ، و 3000  جنيه منحة زواج لعامل ، و2 منحة وفاة احد اقارب عاملين بمبلغ 4000 جنيه ، و منحة وفاة عامل بإجمالى 10 آلاف جنيه ، فضلاً عن صرف 10 آلاف جنيه لعاملين لعمل عمليات جراحية كبرى .

 وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال  شهر فبراير الماضى- إلى أن  المديرية  قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 460 منشأة ، دوري نهاري وحملات يعمل بها 2122 عاملا ، أسفر عن تحرير 10 محاضر عمالية ، وعقد 6 ندوات توعية استفاد منها 166 عاملا ، وبحث 9 شكاوى ، فضلاً عن التفتيش على 137 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 31 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعقد 8 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 99 عاملا.

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محمد سعفان وزير القوى العاملة بورسعيد قادرون باختلاف كعب العمل

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