تعيين 603 منهم 100 "قادرون باختلاف" ببورسعيد

القوي العاملة :

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 603 شاب، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، منهم 100 " قادرون باختلاف " وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1006 شباب منهم 32 "قادرون باختلاف" ، فضلاً عن إستخراج 235 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 46 شكوى ، تم تسوية 6 شكاوي، وحفظ 5 منها ، وإحالة 4 شكاوى للمحكمة العمالية ، وشكوى لجهات أخرى ، ومازالت 30 شكوى تحت البحث والدراسة ، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، حيث تم صرف 2000 جنيه لعامل منحة مولود جديد ، و 3000 جنيه منحة زواج لعامل ، و2 منحة وفاة احد اقارب عاملين بمبلغ 4000 جنيه ، و منحة وفاة عامل بإجمالى 10 آلاف جنيه ، فضلاً عن صرف 10 آلاف جنيه لعاملين لعمل عمليات جراحية كبرى .

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر فبراير الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 460 منشأة ، دوري نهاري وحملات يعمل بها 2122 عاملا ، أسفر عن تحرير 10 محاضر عمالية ، وعقد 6 ندوات توعية استفاد منها 166 عاملا ، وبحث 9 شكاوى ، فضلاً عن التفتيش على 137 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 31 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعقد 8 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 99 عاملا.