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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح للأبراج عند الوقوع في الحب

الأبراج
الأبراج

قدم خبراء الفلك مجموعة نصائح للأبراج عند التعامل مع الأخرين، حيث يعاني برج العقرب مشاكل في الثقة، ويدمر القوس العلاقات مع سلوكه، والجدي ليس مفرطًا في التفاؤل عندما يتعلق الأمر بالحب ، يجب على الميزان الانتباه إلى الاختيارات الخاطئة.

نصائح للأبراج عند الوقوع في الحب 

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برج الثور  

تمنعك الطبيعة العنيدة من الانفتاح على أفكار جديدة ، كما أنها لا تسمح لك بتطوير علاقتك، حاول التفكير بمزيد من المرونة عندما يتعلق الأمر بمجال الحب.

برج الجوزاء 

أنت تفكر باستمرار في ما يعتقده الناس عنك وهذا شديد السمية ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات، من المهم أن تشعر أنك في المنزل عندما تكون بمفردك مع شريكك، وإذا تحدثت معه ، فستتأكد من أنه ليس لديك ما يدعو للقلق.

برج السرطان  

يحاول السرطان تجنب الصراع ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحب، هذا لأنه ، حتى في المواقف السامة، يستمرون في إضفاء الطابع الرومانسي على علاقات الحب، من المهم جدًا أن تتعلم مشاركة مشاعرك مع شريكك، بدلاً من الاحتفاظ بها لنفسك، بمجرد أن تبدأ في فعل ذلك، ستتاح لك الفرصة لبناء علاقة أكثر صدقًا واستمرارية.

برج الأسد 

أنت تحب نفسك كثيرًا، لكن لا تدع غرورك يصبح عقبة أمام تطوير العلاقة، تعلم أن تفهم كيف يشعر الشخص الآخر.

برج العذراء  

ليس سراً أن برج العذراء يميل إلى تحليل كل شيء في العالم، ولكن في الواقع ، ليس من السيئ التفكير بعقلانية ، ولكن عندما تسمح للعديد من الأشياء الصغيرة بالتأثير عليك ، تصبح مشكلة، سيكون من المفيد أن تعترف لنفسك أن العلاقات ليست مثالية.

برج الميزان 

أنت رحيم ومستعد لقبول أي شخص حرفيًا، لكن عندما تبدأ في جذب الأشخاص الخطأ، تصبح هذه السمة في شخصيتك نقطة ضعف، عليك أن تكتشف المزيد من المعلومات حتى تتمكن من تشكيل رأيك وتكون أكثر حرصًا مع من تثق بهم.

برج العقرب  

غالبًا ما يكون لديك أسئلة وشكوك كبيرة وعميقة الجذور عندما يتعلق الأمر بالثقة، والطريقة الوحيدة لبناء علاقة صحية حقًا هي أن تسمح لنفسك بالثقة في شريك حياتك.

برج القوس 

كثير من الناس يحسدونك على طبيعتك الحرة، طيشك يدمر كل علاقاتك، للخروج من هذه الحلقة المفرغة ، حاول استثمار المزيد من الوقت والجهد في علاقتك.

برج الجدي 

عندما تفكر في العلاقات، فأنت لست متفائلًا جدًا،ربما مررت ببعض التجارب غير السارة في الماضي، لكن حاول أن تفهم أنه على الرغم من ذلك، ليست كل العلاقات سلبية، يقع كل شخص في نهاية المطاف في حب ما يحلم به.

برج الدلو 

غالبًا ما تجعلك طبيعتك المستقلة معزولة ، كما لو أنك لا تستطيع أن تُظهر للآخرين أن لديك مشاعر أيضًا، و كونك ضعيفًا وليس سيئًا سيساهم بشكل لا يصدق في تنمية شخصيتك ، لأن الضعف في مجال الحب له فائدة خاصة.

برج الحوت

تتميز بطابعك اللطيف والحنون ، لذلك غالبًا ما تميل إلى التكيف مع الآخرين، وتنسى مشاعرك، لإنشاء علاقة صحية ، عليك التخلص من عادة جعل الآخرين سعداء وأن تكون على طبيعتك.

 

برج برج العقرب نصائح للأبراج القوس برج الجوزاء

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