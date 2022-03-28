تحية لرباعيات جاهين.. "يوسف عبدلكي" يعرض أعماله في "مشربية"

تنظم قاعة مشربية للفن المعاصر، معرضا للفنان السوري المعروف يوسف عبدلكي، ابتداء من مساء الأربعاء المقبل الموافق 30 مارس وحتى نهاية شهر ابريل 2022.

ويضم المعرض 35 لوحة مستوحاة من رباعيات الشاعر صلاح جاهين التي كتبها بين 1959 و 1962.

عبد لكي هو أول فنان عربي يحصل على جائزة النيل التي استحدثتها مصر، وبدأت في تقديمها قبل 4 سنوات ضمن جوائز الدولة التي تمنحها سنويا من خلال المجلس الأعلى للثقافة.



وبعد غياب طويل عن المشهد المصري، يعود الفنان السوري ليقدم معرضا جديدا لرسوم أنجزها بين عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٩، و طبع منها عشرة نسخ مرقمة و مؤرخة ٢٠١٩ .

و تتضمن المجموعة المعروضة خمس تحيات لمجموعة من رموز الفن، أولها مهداة للرائد المصري محمود مختار ( ١٨٩١ - ١٩٣٤)، وهي رباعية: خوض معركتها ، والثانية للمعلم الياباني هوكوساي ( ١٧٦٠ - ١٨٤٩ )، وهي رباعية: الموج تلول ، وللرائد المصري محمود سعيد ( ١٨٩٧ - ١٩٦٤ )، أهدى رباعية أوقات أفوق ، وأهدى للفرنسي مارسيل دوشامب ( ١٨٨٦- ١٩٦٨)، رباعية: وسط الحطام ومنح الأخيرة للمغني المصري الشيخ إمام عيسى ( ١٩١٨ - ١٩٩٥)، وهي رباعية: يا عندليب.

يعد يوسف عبدلكي من أشهر فناني الحفر في العالم العربي، وأبرز فناني الجرافيك وتصميم الملصقات والأغلفة، والشعارات، كما يعدّ من الفنانين البارزين في مجال الكاريكاتير، كذلك رسم العديد من كتبالأطفال، وصدرت حول أعماله مؤلفات عديدة.

ولد في منطقة القامشلي عام 1951 وحصل على إجازة من كلية الفنون الجميلة بدمشق عام 1976 وعلى دبلوم حفر من المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس عام 1986 ثم الدكتوراه من جامعة باريس الثامنة عام 1989.

أقام العديد من المعارض في تونس والقاهرة والأردن وبيروت والشارقة ودبي، ويقتني المتحف البريطاني في لندن أربعة أعمال له (عملين من عام 1993 وعملين من عام 2004) ويقتني متحف معهد العالم العربي في باريس عملين (1990 و1995) وحصل متحف دينه لي باين (Digne-Les-Bains Museum) بفرنسا على عملين من عام 1986 كما يقتني متحف الكويت الوطني أربعة من أعماله (2004) في حين يقتني متحف عمان للفن الحديث عملاً من أعماله الفنية (من عام 2003).