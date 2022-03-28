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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الأهلي اليوم.. اجتماع مطول لموسيماني مع اللاعبين وتقسيمة قوية

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة الهلال السوداني، في ختام دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

اجتماع مطول
وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مطولًا مع اللاعبين، تحدث فيه عن أهمية المرحلة المقبلة، التي تشهد عدة استحقاقات مهمة وعلى رأسها مباراة الهلال السوداني.

وبعد ذلك خاض لاعبو الأهلي فقرة تدريبات بدنية قوية بدون كرة لمدة 45 دقيقة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

تقسيمة قوية
وفي ختام مران الأهلي خاض اللاعبون تقسيمة قوية بعد أن قام الجهاز الفني بتقسيمهم إلى ثلاثة فرق، وحرص بيتسو موسيماني على توجيه العديد من التعليمات الفنية الدفاعية والهجومية خلال التقسيمة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس الأحد بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 8 أيام، بعد خوض مباراة المريخ السوداني  في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي تدريباته بدون اللاعبين الدوليين المنضمين إلى المنتخبات الوطنية في الأجندة الدولية ‏الجارية، التي تخوض خلالها بعض المنتخبات الجولة الأخيرة والحاسمة للتأهل إلى بطولة كأس العالم ‏‏2022 في قطر.‏

محمد عبد المنعم 
وفي سياق متصل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إنه اطمأن على حالة مدافع الفريق محمد عبد المنعم بعد الجراحة التي أجراها في الأنف، مشيرًا إلى أن اللاعب يخضع لاختبار طبي مساء اليوم مرتديًا القناع الطبي، لمعرفة مدى استجابته وتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة في الأنف أثناء مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام السنغال في تصفيات كأس العالم.

صلاح محسن
وبدأ صلاح محسن مهاجم الفريق المرحلة الأخيرة من التأهيل البدني، وذلك استعدادًا لعودته للتدريبات الجماعية من جديد.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن الأشعة التي أجراها اللاعب جاءت مطمئنة للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعب بدأ تنفيذ الجزء الأخير من برنامج التأهيل الذي يستهدف إعداده بدنيًّا قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب التتش بالجزيرة بطولة دوري أبطال إفريقيا بيتسو موسيماني الهلال السوداني

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