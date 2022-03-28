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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: خفض إيجار البازارات بالمتاحف الأثرية 50% خطوة إيجابية تدعم مستأجريها

عبد الفتاح يحيي،
عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

أثنى النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على قرار وزارة السياحة بتخفيض إيجار البازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية بنسبة 50% واستمرار خصم أسعار التذاكر، مؤكدا أن القرار يأتي استكمالاً لجهود الدولة خلال الفترة الماضية وحزمة الإجراءات التي تم اتخاذها لمساندة قطاع السياحة ودعمه خلال جائحة أزمة كورونا العالمية.

 

وأشار “ يحيي ” فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن مستأجري البازارات والكافيتريات تأثروا بشكل كبير بجائحة أزمة كورونا العالمية والتى تسببت فى حدوث حالة من الركود لديهم، لافتا إلى أن قرار تخفيض إيجار البازارات بالمناطق الأثرية خطوة إيجابية تدعم مستأجريها وتضمن الحفاظ على العمالة وعودة القطاع السياحي إلى سابق عهده كما كان قبل الجائحة والتى عانى من آثارها جميع دول العالم.

 

وترأس أمس الأحد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، حيث تم مناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمشروعات الأثرية لدفع العمل بها، والوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال مشروع ترميم قصر محمد علي شبرا، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع المشروعات الأثرية.

 

وخلال الاجتماع أتخذ مجلس الإدارة عددا من القرارات لدعم منتج السياحة الثقافية؛ شملت الموافقة على استمرار تخفيض القيمة الإيجارية لمستأجري البازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وصندوق إنقاذ آثار النوبة، بنسبة 50%، خلال أشهر كل من أبريل ومايو ويونيو 2022، بالإضافة إلى استمرار العمل بمنح تخفيض بنسبة 50% على أسعار تذاكر الدخول الكاملة للمصريين والأجانب بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، والذي سبق ووافق عليه مجلس الإدارة بعامية السابقين، وذلك بجميع محافظات الصعيد من بني سويف إلى أسوان، بالإضافة إلى محافظتي الوادي الجديد والفيوم، وذلك خلال أشهر كل من يونيو ويوليو وأغسطس 2022، بحيث يتم تطبق سعر موحد لجميع المصريين والأجانب وهو سعر تذاكر الطلاب.

عبد الفتاح يحيي لجنة القوى العاملة القوى العاملة وزارة السياحة البازارات السياحة

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