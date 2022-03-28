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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم المنوفية يفتتح معرض وحدة المدارس المنتجة

معرض مديرية التربية
معرض مديرية التربية والتعليم

افتتح هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ترافقه سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على قطاع الأنشطة التربوية والثقافية بالمديرية، معرض المديرية لمنتجات وحدة المدارس المنتجة للعام الدراسي الحالي والذي يضم منتجات من صنع طلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية بحضور مدير إدارة الوحدة المنتجة بالمديرية  وموجهي عموم الأنشطة المختلفة بالديوان وممثلين عن الإدارات التعليمية .

شملت المعروضات منتجات فنية ومصنوعات يدوية ومنتجات اقتصاد منزلي  وتربية زراعية وتربية فنية ونتائج العام الجديد كما شملت المعروضات منتجات هدايا لعيد الأم ومنتجات خاصة لشهر رمضان المعظم.

من  جانبه أبدى وكيل تعليم المنوفية إعجابه بالمنتجات المشاركة بالمعرض، وأكد أن الهدف من تنفيذ مثل هذه المعارض هو ترسيخ قيم الإنتاج في المجتمع واكتساب الطلاب الخبرات العملية والعلمية لتطبيق المشروعات المختلفة، بعد انطلاقهم في سوق العمل، واستثمار الطاقات البشرية داخل المدرسة متمثلة في الطلاب والمعلمين وإدارة المدرسة، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.
 

معرض المنتجات اليدوية محافظة المنوفية المنوفية تعليم المنوفية اخبار المحافظات

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