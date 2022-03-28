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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوستالجياI زى النهاردة.. الأهلي يهزم بطل كينيا ويتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

شهد يوم السبت الموافق 28 مارس عام 1981 تأهل فريق الكرة الأول بالنادى الاهلي الى دور ال 16 ببطولة أبطال الدوري.

جاء ذلك بعد التعادل مع فريق أبالوهيا الكيني بهدف لكل منهما في نيروبي و ذلك في اياب دور ال 32 لبطولة أبطال الدوري.

الهدفين جاءا في الشوط الثاني حيث تقدم مصطفي يونس للمارد الأحمر بهدف سجله من ضربة جزاء في منتصف الشوط في الدقيقة ٦٥.

وعادل أصحاب الارض النتيجه بهدف قبل دقائق معدوده من نهاية اللقاء من قذيفه أخذت يد اكرامي و سكنت شباكه ليصاب وحش أفريقيا فيحل مكانه الحارس أحمد ناجي في أولي مشاركاته الافريقية.

وبتلك النتيجة صعد الشياطين الحمر الي دور ال 16 في البطولة بمجموع 4_2 للمباراتين.

جاءت تشكيلة النادى الأهلى على النحو التالي: 
إكرامي  / حسام البدري / ماهر همام / مصطفى يونس / ربيع ياسين / خالد جاد الله/ مجدي عبد الغني / محمد عامر / مصطفى عبده / محمود الخطيب / محمد عباس.

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