فيديو جراف.. شركة مشابهة مزيفة.. هيئة البريد تحذر المواطنين

اصدرت الهيئة القومية للبريد بيانا تحذيريا للمواطنين من التعامل مع شركات خدمات الشحن والبريد السريع غير المرخص له .

بيان الهيئة القومية للبريد

قال البريد فى بيان هام: قد ظهر في الآونة الأخيرة في السوق المصري بعض الشركات التي تعمل بدون ترخيص من الهيئة القومية للبريد وتقوم بخدمات التوصيل وتستغل كلمات مشابهة للعلامة التجارية للبريد المصري مما ترتب عليه تضرر العديد من المواطنين والشركات والمؤسسات وقد وردت العديد من الشكاوى جراء التعامل مع هذه الشركات والتي ظن العديد من الجهات والمواطنين أنها شركات مرخصة او تابعة للبريد المصري بسبب استخدامها عبارات وأسماء مرتبطة بالعلامة التجارية للبريد المصري.

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