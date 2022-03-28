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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حازم إمام يطالب لاعبي المنتخب بتحقيق آمال المصريين بالصعود لمونديال الدوحة

النائب حازم امام،
النائب حازم امام، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

طالب النائب حازم امام، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عضو اتحاد الكرة، لاعبي  منتخب مصر الأول لكرة القدم، ببذل المزيد من الجهد والعطاء، خلال مباراتهم في دور الاياب مع منتخب السنغال .

وقال امام، في تصريحات صحفية خلال تواجده مع بعثة المنتخب بالعاصمة السنغالية داكار، إن المنتخب الوطني قادر علي تحقيق نتيجة ايجابية خلال المباراة المقبلة، مؤكدا أن اللاعبين لديهم حافز معنوي كبير لتحقيق حلم الصعود للمونديال .

وأكد امين سر لجنة الشباب، أن لدية ثقة كبيرة في في لاعبي المنتخب وقدرتهم علي تخطي المباراة المقبلة رغم قوة المنافس، مطالبا الجماهير المصرية بالوقوف خلف الفريق ومساندته أي كانت النتيجة .

وأشار الي أن المعدن الحقيقي للاعب المصري يظهر في المبارايات الكبري حيث يؤدون بروح قتالية عالية، ويقدمون أداء قوي، مؤكد ان الصعود لكأس العالم فرصة لاتتكرر الا كل 4 سنوات، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود للوصول الي المونديال.

يذكر ان المنتخب المصري  فاز علي نظيره السنغالي  في المباراة التي جمعتهما يوم  الجمعةً  الماضي فى ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022،ويخوض مباراة الاياب الثلاثاء المقبل فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأوليمبي بالسنغال.

المنتخب القومي لكرة القدم منتخب السنغال داكار تصفيات كأس العالم 2022 استاد ديامنياديو الأوليمبي بالسنغال

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