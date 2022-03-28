على ملعب السنغال .. تدريب رئيسي لمنتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، تدريبه الرئيسي اليوم على الملعب المستضيف لمباراة السنغال غدا.

ويدخل منتخب مصر في مواجهة قوية عندما يلعب أمام السنغال غدا في داكار في إياب الجولة الأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السابعة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناتي أون تايم سبورت 1 وأون تايم سبورت 2.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى السنغال في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد رحلة شاقة على متن طائرة خاصة بعد أن خاض الفراعنة تدريب صباح أمس وغادورا متجهين إلى داكار لخوض مباراة العودة.

وقرر كيروش غلق تدريبات المنتخب بشكل تام أمام وسائل الإعلام والجماهير في ظل رغبته في فرض حالة من التركيز الكامل داخل الفريق وتحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الغد أمام السنغال لتحقيق نتيجة إيجابية بها وخطف تذكر التأهل إلى كأس العالم.

كان منتخب مصر حقق فوز مهم على حساب السنغال بهدف دون رد في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة مساء الجمعة الماضية عن طريق النجم الأبرز محمد صلاح.