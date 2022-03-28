لاعبو الإسماعيلي يصدرون بيانا بعد رفضهم خوض التدريبات

أصدر لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، بيانا رسميا للرد على بيان مجلس إدارة النادي، حول أزمة المستحقات المتأخرة التى اندلعت خلال الساعات القليلة الماضية ورفضهم خوض التدريبات.

وجاء بيان لاعبي النادي الإسماعيلي كالتالي:

احتراماً لمشاعر الجماهير، وتوضيحاً لما يحدث داخل نادي الإسماعيلي، نود أن نؤكد أن لدينا مستحقات متأخرة منذ شهور، ومع ذلك التزمنا الصمت تقديراً منا لصعوبة موقف الإسماعيلى ونتائجه فى الدورى، وتلقينا وعودا كثيرة بصرف جزء من المستحقات، ولكن لم يحدث، ومع ذلك فضلنا الصمت احتراماً لمشاعر الجماهير ولحين تحسن النتائج.

وقد تعثر معظم اللاعبين فى سداد الديون المستحقة عليهم وتعرض بعضهم لاحتمالية الحبس بسبب إيصالات أمانة وحصول بعض اللاعبين على شيكات بدون رصيد وعدم حصول بعض اللاعبين الذين تم التعاقد معهم فى يناير على مقدمات عقودهم وعدم حصول اللاعبين المصابين على بدل علاجهم وطرد بعض اللاعبين المغتربين من السكن بسبب تأخر دفع الإيجار لشهور متتالية وعدم حصول اللاعبين على المكافأت المتفق عليها.

كما أننا نحضر المباريات بلبس غير مميز ولا ينم عن كوننا نلعب لفريق كبير ولأن هذا مصدر الرزق الذى يتم من خلاله الصرف على اهالينا وبيوتنا اصبحت مشكلة جماعية تهدد استقرار الفريق وتشتت ذهن اللاعبين فى هذه المرحلة الصعبة فلم يبق لدينا حل بعد وعود كاذبة وتهرب متكرر من المسئولين لحل المشاكل من أجل مزيد من الاستقرار فى هذه المرحلة.

ووجب علينا توضيح ما يحدث تجنبا لأى اجتهادات ليست لها اساس من الصحة، ويؤكد اللاعبون تقديرهم واحترامهم للجهاز الفني الذى احتوى الأزمة اكثر مرة ولكن دون تحرك من المسئولين لحل المشاكل".