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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مركز تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في زيارة ميدانية إلى جنوب السودان

زيارة ميدانية إلى
زيارة ميدانية إلى جنوب السودان

قام فريق عمل من مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، برئاسة السفير أحمد عبد اللطيف مدير المركز، بزيارة ميدانية إلى جنوب السودان في إطار الأولوية التي توليها مصر لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
 

وتضمن برنامج الزيارة، والتي تمت بالتعاون مع سفارة مصر في جوبا، لقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤلين، وتم خلالها بحث احتياجات جنوب السودان في عدة مجالات متعلقة بتحقيق السلم والأمن والاستقرار، مثل تسوية النزاعات وبناء السلام ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وذلك في إطار تكثيف مركز القاهرة لأنشطته الرامية لدعم الجهات الجنوب سودانية المعنية من خلال بناء قدراتها وتنظيم الدورات التدريبية لكوادرها. 
 

وتم أيضاً خلال الزيارة عقد اجتماعات مع كل من الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة ورئيس بعثة الإتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية المراقبة والتقييم، بالاضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات الدولية العاملة في جنوب السودان. 

 

وتطرقت اللقاءات إلى سبل دعم جهود بناء السلام والتعاون من أجل التصدي للتحديات التي تواجه جنوب السودان، من خلال تطوير مقاربة شاملة تعزز من مساهمة الاستجابات الإنسانية في تحقيق السلام والتنمية، وهي المقاربة التي يتبناها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذي يتولى مركز القاهرة الدولي مهام السكرتارية التنفيذية له.  
 

كما شملت الزيارة لقاءات مع المتدربين الذين سبق لهم المشاركة في دورات المركز، وذلك للتعرف على مدى مساهمة الخبرات المكتسبة من هذه الدورات في اضطلاعهم بأعمالهم المختلفة. 
 

وأعرب الجانب الجنوب سوداني عن تقديره لزيارة فريق عمل مركز  القاهرة الدولي، والتي تعكس حرص مصر على دعم القدرات الوطنية الجنوب سودانية في هذه المرحلة الدقيقة من تنفيذ اتفاق السلام المُنشط في البلاد، كما عبر عن اهتمامه بما أتاحته الزيارة من فرصة للتعرف عن كثب على ما يتمتع به  المركز من خبرات وإمكانات، مؤكداً التطلع لتعظيم الاستفادة من مختلف برامج مركز القاهرة في إطار شراكة طويلة الأجل.

مصر السودان جنوب السودان اتفاق السلام الدورات التدريبية المنظمات الدولية مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام

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