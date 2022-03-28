السفير المصري: القيادة السياسية حريصة على تعميق العلاقات مع كوريا

استقبل السفير خالد عبد الرحمن سفير مصر لدي كوريا، السفير "ما يونغ سام“ الأمين العام للجمعية الكورية العربية ”KAS" بمقر السفارة.

ورحب السفير المصري، بالأنشطة التي تقوم بتنفيذها الجمعية الكورية العربية سنوياً، والتي تُركز أغلبها على تعزيز البعد الثقافي والأكاديمي والاقتصادي للعلاقات الكورية العربية، معربًا عن استعداد السفارة لمواصلة المشاركة في تلك الفعاليات الهامة، ومبرزاً حرص القيادة السياسية المصرية على تعميق العلاقات مع كوريا في كافة المجالات، وضرورة الاستفادة من زخم الزيارة الرئاسية الكورية لمصر في شهر يناير الماضي.



من جانبه، استعرض الأمين العام للجمعية الكورية العربية أهم الأنشطة التي قررتها الجمعية لهذا العام، ودعا مصر للمشاركة في تلك الأنشطة التي تتضمن المهرجان الخامس عشر الكوري العربي، والمنتدى الاقتصادي الكوري العربي، والمؤتمر الافتراضي الكوري العربي والذي يركز هذا العام على قضية الأمن الغذائي، ومنتدى تعاون الشرق الأوسط الكوري الثامن عشر، وبرامج تبادل الشباب.