تكريم أبطال مصر على هامش كأس العالم للخماسي الحديث

منحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث عدة تكريمات خاصة لأبطال منتخب مصر على هامش كأس العالم الذي أختتم أمس على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس بحصول مصر على ذهبية الزوجي المختلط من خلال سلمى أيمن ومهند شعبان

حيث توجت اللاعبة ملك إسماعيل بجائزة أفضل لاعبة شابة وحصل لاعبنا معتز وائل على جائزة أفضل لاعب شاب و تم اختيار كابتن منتخب مصر هايدي عادل كأفضل كابتن لمنتخب سيدات ، وحصل كابتن منتخب مصر إسلام حامد على جائزة أفضل كابتن لمنتخب رجال.



كما تم تكريم البطل الأولمبي أحمد الجندي صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، على هامش كأس العالم للخماسي الحديث.

يذكر أن أحمد الجندي غاب عن منافسات كأس العالم للخماسي الحديث بسبب إصابة في الكتف.

وشاركت مصر في البطولة بفريق كامل مكون من 24 لاعبا "12 لاعبا و 12 لاعبة"، ويقود المنتخب المصري للخماسي الحديث جهازاً فنياً مكوناً من 46 مدربا لمنتخبات الكبار والناشئين والشباب، بقيادة المدير الفني "رؤوف حسام" و"ياسر حفني" المستشار الفني ومحلل الأداء.