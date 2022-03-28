بروتوكول تعاون لإنشاء أكبر مركز لعلاج الإدمان في مصر والشرق الأوسط بجامعة الزقازيق

وقعت اليوم وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بروتوكول تعاون لإنشاء أكبر مركز لعلاج الإدمان في مصر والشرق الأوسط بالجامعة ، بحضور الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات بجامعة الزقازيق، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

أشارت الدكتوره نيفين القباج إلى أهمية التعاون بين الوزارة والجامعات المصرية وأنها ليست المرة الأولى من صور التعاون مع جامعة الزقازيق ، مؤكدةً أن المركز ليس فقط لعلاج الادمان، إنما مركز بحثى وتدريبى وتأهيلى متكامل فى قلب جامعة مصرية عريقة لها تاريخ طويل وتضم كوادر علمية مميزة فى جميع المجالات.

وأكد الدكتور عثمان شعلان أهمية التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي الممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وجامعة الزقازيق ومستشفياتها ، من خلال مركز متكامل بسعة 330 سريراً لعلاج مرضى الإدمان بالجامعة من خلال منظومة متكاملة من العلاج والتأهيل لمثل تلك الحالات ، خاصة أن محافظة الشرقية في احتياج لهذا المركز لعلاج مرضى الإدمان وفقا لإستراتيجية الدولة لمحاربة الإدمان.

وأضاف رئيس الجامعة أنه كانت هناك مباحثات واتصالات بينه وبين الدكتور مدحت بسيونى رئيس قسم الطب النفسى والإدمان بجامعة الزقازيق ووزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

جدير بالذكر أن مجلس جامعة الزقازيق قرر في جلسته رقم 549 لسنة 2022، أنه تم تخصيص مبنى دار الضيافة (طلعت حرب) بالجامعة لـ إنشاء مركز مستقل لعلاج الإدمان والطب النفسي، وذلك طبقًا للمعاينة التي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي للمبنى ووجدت أنه مناسب ، في خطوة كبيرة نحو الاهتمام بعلاج الإدمان والطب النفسى بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة.

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