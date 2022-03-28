عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون لإنشاء أكبر مركز لعلاج الإدمان في مصر والشرق الأوسط بجامعة الزقازيق

ويرة التضامن ورئيس
ويرة التضامن ورئيس جامعة الزقازيق

وقعت اليوم وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بروتوكول تعاون لإنشاء أكبر مركز لعلاج الإدمان في مصر والشرق الأوسط بالجامعة ، بحضور الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات بجامعة الزقازيق، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

أشارت الدكتوره نيفين القباج إلى أهمية التعاون بين  الوزارة والجامعات المصرية وأنها ليست المرة الأولى من صور التعاون مع جامعة الزقازيق ، مؤكدةً أن المركز ليس فقط لعلاج الادمان، إنما مركز بحثى وتدريبى وتأهيلى متكامل فى قلب جامعة مصرية عريقة لها تاريخ طويل وتضم كوادر علمية مميزة فى جميع المجالات.

وأكد الدكتور عثمان شعلان أهمية التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي الممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وجامعة الزقازيق ومستشفياتها ، من خلال مركز متكامل بسعة 330 سريراً لعلاج مرضى الإدمان بالجامعة من خلال منظومة متكاملة من العلاج والتأهيل لمثل تلك الحالات ، خاصة أن محافظة الشرقية في احتياج لهذا المركز لعلاج مرضى الإدمان وفقا لإستراتيجية الدولة لمحاربة الإدمان.

وأضاف رئيس الجامعة أنه كانت هناك مباحثات واتصالات بينه وبين الدكتور مدحت بسيونى رئيس قسم الطب النفسى والإدمان بجامعة الزقازيق ووزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

محافظ الشرقية يفتتح معرض مدارس التعليم المزدوج بالعاشر من رمضان

جدير بالذكر أن مجلس جامعة الزقازيق قرر في جلسته رقم 549 لسنة 2022، أنه تم تخصيص مبنى دار الضيافة (طلعت حرب) بالجامعة لـ إنشاء مركز مستقل لعلاج الإدمان والطب النفسي، وذلك طبقًا للمعاينة التي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي للمبنى ووجدت أنه مناسب ،  في خطوة كبيرة نحو الاهتمام بعلاج الإدمان والطب النفسى بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة.

3c432697-c31c-41ba-8a52-148d004a9106
3c432697-c31c-41ba-8a52-148d004a9106
5f8febf2-0bd9-42c7-b6a3-5e5d106bf1de
5f8febf2-0bd9-42c7-b6a3-5e5d106bf1de
24d82de7-a628-4e27-8203-c26bc610519e
24d82de7-a628-4e27-8203-c26bc610519e
7206cc41-e17c-49c0-9e12-78170e941fb0
7206cc41-e17c-49c0-9e12-78170e941fb0
الشرقية التضامن التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن اجتماع جامعة الزقازيق وزيرة التضامن الإجتماعى جامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

عيار 21 بـ 976 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

موضوعات متعلقة

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

محافظ الشرقية يفتتح معرض مدارس التعليم المزدوج بالعاشر من رمضان

شباب ورياضة الشرقية تُنفذ ندوة تثقيفية بعنوان " أخلاقنا حياه "

إزالة 4 آلاف و 640 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

تموين الشرقية: ضبط 1300 كيلو أسماك مدخنة مجهوله المصدر

وكيل صحة الشرقية يتابع عمل الفرق المتحركة لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

محافظ الشرقية: صرف التعويضات لأصحاب المنازل الكائنة بتوسعة الطريق الإقليمي

محافظ الشرقية يشدد على الانتهاء من أعمال تطوير شارع عمر بن الخطاب بالزقازيق

ترشيحاتنا

وزير خارجية قطر: أتمنى فوز مصر على السنغال غدا..ونرحب بجمهور القاهرة بالدوحة

كيف نتعامل مع المجاهر بالإفطار في نهار رمضان؟ علي جمعة يجيب

لمدة يومين.. 5500 شقة متاحة للحجز لمتوسطي الدخل.. مواعيد ومناطق

كأس مصر .. بيراميدز يفوز على لافيينا بهدف ويتأهل لدور الـ 16

السعودية وأمريكا تتفقان على تكثيف العمل الثنائي.. وتعزيز الأمن في الشرق الأوسط

لمحبي الهاتشباك .. نظرة شاملة عن سوزوكي بالينو موديل 2022 |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانون يلقون نظرة الوداع الأخيرة على عهدي صادق بالكنيسة الإنجيلية.. صور

أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف

لسه راجعة من العمرة.. لماذا هاجم الجمهور مايان السيد بعد إطلالتها الأخيرة ؟

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

فيديو

سكب عليه البنزين وأحرقه.. تفاصيل مرعبة في واقعة قتل مصطفى سراج "فيديوجراف"

فيديو جراف.. شركة مشابهة مزيفة.. هيئة البريد تحذر المواطنين

تزوجها بعد وفاة أم أولاده .. من هي هبة الهواري زوجة ياسر فرج الثانية ؟

لن يتكرر إلا في 2040.. القمر يقترن بـ 3 كواكب اليوم في مشهد بديع “فيديوجراف”

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ