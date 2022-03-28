حجازي: مصر فرصة استثمارية واعدة لأوروبا

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، تعليقا على الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا إن مصر دولة محورية في المنطقة.

وأضاف محمد حجازي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة “ الحياة “، :” يتطلع كل من يسعى لتحقيق أمن واستقرار أوروبا إلى التواصل مع مصر باعتبارها ركيزة لإحداث قدر من الهدوء والاستقرار والمساهمة في وضع حلول لأزمة الطاقة العالمية”.

وتابع محمد حجازي :" مصر لديها علاقات استراتيجية بالولايات المتحدة وروسيا ودول أوروبا، وتلك العلاقات الاستراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة".

وأكمل محمد حجازي :" مصر فرصة استثمارية واعدة لدول أوروبا، وفرنسا وأوروبا تطلع للحصول على الغاز المصري المسال".