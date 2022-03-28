عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"الشباب والرياضة" تقيم اللقاء القمى للمؤتمر الوطنى للنشء بمحافظة الدقهلية

صدى البلد

نفذت وزارة الشباب والرياضة ممثلةً فى الإدارة المركزية للطلائع ،اليوم الاثنين، اللقاء القمى من المؤتمر الوطنى للنشء تحت شعار "بناء جيل" بقاعة النادى الاجتماعى باستاد المنصورة الرياضى بمحافظة الدقهلية.

شارك فى اللقاء  ٣٠٠ من طلائع المحافظة، ومجموعة من الطلائع المتميزين الذين تم انتقائهم من اللقاء الأول والثاني والثالث من قِبل المحاضرين، حيث تم تنفيذ اللقاء الأول بنادي دكرنس الرياضي، واللقاء الثاني بمركز شباب سنتماي، واللقاء الثالث بمركز شباب كفر الشناوي.

وتقيم وزارة الشباب والرياضة  المؤتمر الوطنى للنشء على مستوى جميع محافظات الجمهورية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

يهدف المؤتمر إلى تأهيل وتدريب النشء  في المرحلة العمرية من ١٢ إلى ١٧ عاماً على مستوى المحافظة بمجموعة من المهارات اللازمة لصقل  بناء الشخصية وتزويدهم بالمهارات التى تؤهلهم إلى المشاركه في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية.

حاضر فى  اللقاء القمى -الذي أقيم بمحافظة الدقهلية- كلُ من الدكتور  محمد غيدة رئيس قسم علم الحركة بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة وأمين عام مؤسسة القادة بجمهورية مصر العربية، والدكتور حسام الدين هلالي مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع.

تناول اللقاء الحديث حول عدد من المحاور منها :"القيم المجتمعية.، انجازات الدولة المصرية، الأمن السيبرانى، الرياضة وبناء الشخصية، رؤية مصر ٢٠٣٠، الثقافة والفنون، الأسرة وحقوق الطفل، ثقافة الحوار وتقبل الآخر، بناء الوعي ومكافحة الشائعات، دور النشء في خدمة المجتمع".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

عيار 21 بـ 976 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

ترشيحاتنا

وزير خارجية قطر: أتمنى فوز مصر على السنغال غدا..ونرحب بجمهور القاهرة بالدوحة

كيف نتعامل مع المجاهر بالإفطار في نهار رمضان؟ علي جمعة يجيب

لمدة يومين.. 5500 شقة متاحة للحجز لمتوسطي الدخل.. مواعيد ومناطق

كأس مصر .. بيراميدز يفوز على لافيينا بهدف ويتأهل لدور الـ 16

السعودية وأمريكا تتفقان على تكثيف العمل الثنائي.. وتعزيز الأمن في الشرق الأوسط

لمحبي الهاتشباك .. نظرة شاملة عن سوزوكي بالينو موديل 2022 |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانون يلقون نظرة الوداع الأخيرة على عهدي صادق بالكنيسة الإنجيلية.. صور

أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف

لسه راجعة من العمرة.. لماذا هاجم الجمهور مايان السيد بعد إطلالتها الأخيرة ؟

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

فيديو

سكب عليه البنزين وأحرقه.. تفاصيل مرعبة في واقعة قتل مصطفى سراج "فيديوجراف"

فيديو جراف.. شركة مشابهة مزيفة.. هيئة البريد تحذر المواطنين

تزوجها بعد وفاة أم أولاده .. من هي هبة الهواري زوجة ياسر فرج الثانية ؟

لن يتكرر إلا في 2040.. القمر يقترن بـ 3 كواكب اليوم في مشهد بديع “فيديوجراف”

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ