"الشباب والرياضة" تقيم اللقاء القمى للمؤتمر الوطنى للنشء بمحافظة الدقهلية

نفذت وزارة الشباب والرياضة ممثلةً فى الإدارة المركزية للطلائع ،اليوم الاثنين، اللقاء القمى من المؤتمر الوطنى للنشء تحت شعار "بناء جيل" بقاعة النادى الاجتماعى باستاد المنصورة الرياضى بمحافظة الدقهلية.

شارك فى اللقاء ٣٠٠ من طلائع المحافظة، ومجموعة من الطلائع المتميزين الذين تم انتقائهم من اللقاء الأول والثاني والثالث من قِبل المحاضرين، حيث تم تنفيذ اللقاء الأول بنادي دكرنس الرياضي، واللقاء الثاني بمركز شباب سنتماي، واللقاء الثالث بمركز شباب كفر الشناوي.

وتقيم وزارة الشباب والرياضة المؤتمر الوطنى للنشء على مستوى جميع محافظات الجمهورية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

يهدف المؤتمر إلى تأهيل وتدريب النشء في المرحلة العمرية من ١٢ إلى ١٧ عاماً على مستوى المحافظة بمجموعة من المهارات اللازمة لصقل بناء الشخصية وتزويدهم بالمهارات التى تؤهلهم إلى المشاركه في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية.

حاضر فى اللقاء القمى -الذي أقيم بمحافظة الدقهلية- كلُ من الدكتور محمد غيدة رئيس قسم علم الحركة بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة وأمين عام مؤسسة القادة بجمهورية مصر العربية، والدكتور حسام الدين هلالي مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع.

تناول اللقاء الحديث حول عدد من المحاور منها :"القيم المجتمعية.، انجازات الدولة المصرية، الأمن السيبرانى، الرياضة وبناء الشخصية، رؤية مصر ٢٠٣٠، الثقافة والفنون، الأسرة وحقوق الطفل، ثقافة الحوار وتقبل الآخر، بناء الوعي ومكافحة الشائعات، دور النشء في خدمة المجتمع".