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أخبار البلد

خلال مشاركتها في جلسة مجلس الشيوخ.. مايا مرسي توجه الشكر للرئيس

صدى البلد

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عصر اليوم  في جلسه  مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس ،  ناقشت الجلسة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان و لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن ( مشكلة الزيادة السكانية في مصر .. الحلول والمقترحات التي تدور حولها ) . 
استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتوجيه الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للمرأة المصرية والشكر الأسمى على إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية  اعمالا بالاستحقاق الدستورى المادة رقم 41، كما وجهت الشكر إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وأعضاء المجلس  على مناقشة هذا الموضوع الهام  وعلى الدراسة التى  تقدمت بها الدكتورة سهير عبد السلام عضوة مجلس الشيوخ ،
واكدت على  اهمية المشروع في ضوء تنسيق حكومى غير مسبوق يقوده دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعاون العديد من الوزارات والجهات  في تنفيذ هذا المشروع مشيرة الي انه في اطار المشروع تم اطلاق  لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء  ويقوم بالتنسيق والمتابعة والتقييم  وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال عضويتها باللجنة بالإضافة الي عضوية وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي ووزارة التضامن الاجتماعي  والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والامومة والمجلس القومي للسكان وبالشراكة مع  الوزارات المعنية مثل وزارة التربية والتعليم وزارة الثقافة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية لتقديم خدمات مختلفة في اطار المشروع  .

لافتة إلى أن  الهدف الاستراتيجي للمشروع هو ضبط النمو السكانى و الارتقاء بجودة وحياة المواطن والارتقاء بخصائص السكان، مضيفة أن الرسالة الأساسية التى يعمل عليها هذا المشروع هى أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية، وأن تداعيات القضية السكانية ترتبط ارتباطا وثيقا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ضمن مبادئ حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل وارتباط القضية السكانية بحقوق المرأة والطفل، وأن الاستثمار فى البشر يعنى تعليم جيد وتغذية مناسبة للطفل وخدمات صحة ملائمة  وسكن لائق.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي الى أن محاور المشروع هو التمكين الاقتصادي والعمل على التدريب وخلق مشروعات صغيرة ووحدات إنتاجية ، إلى جانب التدخل الخدمى من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان فى المستشفيات التكاملية ووحدات الأسرة المنتشرة فى مصر، هذا  بالإضافة الى التدخل  الثقافي والتوعوي والتعليمي  من خلال  الدراما و رجال الدين و المدارس و الجامعات وكذلك  محور التحول الرقمى  والمتابعة والتقييم وربط قواعد بيانات الأسرة المصرية وهو أمر يحدث لأول مرة فى مصر ، بالاضافة إلى المحور التشريعي .
وأضافت رئيسة المجلس أن  المشروع يستهدف أيضا توفير حافز مادى ووثيقة تأمينة ادخارية لصالح المرأة والأسرة فى سن معين، مؤكدة على ان المشروع القومى لتنمية الأسرة له دعم سياسى غير مسبوق وهو منظور تنموى شامل والارتقاء بخصائص السكان ولاول مرة انشطة اقتصادية للمرأة ، وبرامج للحوافز الايجابية إنجاب طفلين على الأكثر مثل الزيادات الدورية لعيادات تنمية الاسرة الفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض غير السارية ،  بالاضافة الى التدخلات التشريعية حيث  نعمل على تغليظ عقوبة الزواج المبكر وعمالة الأطفال و تجريم عدم تسجيل المواليد لتشمل العقوبة ولى الأمر.
وأكدت على  اهمية تمكين المرأة والاستثمار في الفتاة من خلال الاستثمار في التعليم  والتعليم الفنى وتنمية المهارات والدخول في سوق العمل ، الرعاية الصحية والانجابية والقضاء على الزواج المبكر والقضاء على العنف ضد المرأة  وزيادة معدل المساهمة الاقتصادية وانخفاض معدل الإنجاب الكلي .


وأوضحت أن العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة  سيكون من خلال إصدار بطاقات الرقم القومي ، تحقيق  الشمول والتثقيف المالي والرقمى وريادة الأعمال والمشروعات الخضراء ، بالإضافة إلى تدخل توعوي مع الأزهر الشريف والكنيسة ودار الافتاء و الأوقاف كذلك الإرشاد الأسري التنشئة المتوازنة وتمكين الفتاة في الأسرة المصرية .
من جانبهم أشاد الأعضاء بدور المجلس القومي للمرأة وجهوده نحو تمكين المرأة في شتى المجالات ،والحصول على العديد من الحقوق  في ظل عصر غير مسبوق للمرأة المصرية   .

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