كأس مصر .. بيراميدز يفوز على لافيينا بهدف ويتأهل لدور الـ 16

تأهل فريق بيراميدز إلى دور السادس عشر بعد الفوز على لافيينا اف سي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، في إطار دور الـ ٣٢ من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف بيراميدز عن طريق احمد سامي مدافع الفريق.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: إسلام عيسى - محمد صادق - هشام محمد - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - حسين السيد - إبراهيم عادل - دودو الجباس

وخرج من قائمة المباراة، إيريك تراوري لاعب الوسط البوركيني بعد شعوره بآلام في المعسكر.