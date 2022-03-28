مدافع بيراميدز: نخوض مواجهات صعبة والتركيز مهم

بعد التأهل لدور الـ16 بكأس مصر

عبر أحمد سامي مدافع نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على لافيينا بهدف دون مقابل والتأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس مصر، وتسجيله هدف اللقاء الوحيد، مؤكدا أن المنافس فريق قوي ومنظم والكل كان يتوقع صعوبة مواجهته.

وأوضح أحمد سامي، أن الفوز هو الأهم في مباريات الكأس خاصة وأن البطولة تحمل العديد من المفاجآت وبالتالي كان لابد من الفوز والتأهل للدور المقبل، وحاليا مرحلة تركيز مهمة لما هو قادم من مواجهات صعبة في جميع البطولات التي يشارك بها الفريق محليا وقاريا.

وأشار أحمد سامي إلى أن الفريق لعب مباراة جيدة إلى حد كبير وفي ظل التوقف الدولي الحالي كان لابد من الفوز حتى يعود النادي لمواصلة مسيرته في جميع البطولات في ظل رغبته في التتويج بالبطولات التي يشارك فيها هذا الموسم.