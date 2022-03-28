ميك شوماخر يتعرض لحادث في سباق فورمولا1 .. فيديو

تعرض الألماني ميك شوماخر سائق فريق هاس إلى حادث تصادم قوي، وذلك قبل نهاية الحصة الثانية بحوالي 5 دقائق من التجربة الرسمية لجائزة السعودية الكبرى في فورمولا 1، بعد أن اصطدم بالحواجز المتواجدة بالمنعطف الثاني عشر.

تسبب الحادث في رفع الرايات الحمراء خلال تلك المسابقة، حيث فقد ميك شوماخر السيطرة على مركبته عند المنعطف، مما أدى إلى اصطدامة بقوة كبيرة بالجدار الاسمنتي، واسفر ذلك على تحطم سيارته بشكل كبير.

استقبل الجمهور هذا الحادث بصدمة كبيرة في اعتقادهم ان الأمر قد يكون مميت، لتشابهه مع حادثة المتسابق الفرنسي أنطوان هوبير، ولكن أكد فريق هاس أن الألماني ميك شوماخر واع لما حدث، وانه في طريقة للمركز الطبي لإجراء الفحوصات اللازمة.

بينما غرد هاس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : بأن ميك في حالة جسدية جيدة لكن سيتم نقلة بواسطة طائرة هليكوبتر إلى المستشفى لإخضاعه لمزيد من الفحوصات الاحترازية.

ومن جانب آخر تم رفع سيارة ميك شوماخر المحطمة من المضمار، مع تنظيف موقع الحادث لمواصلة التجارب التأهيلية من جديد.