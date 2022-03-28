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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تمويل: الحكومة طمأنت المواطنين بتوافر السلع الأساسية.. فيديو

دكتور هشام إبراهيم،
دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والإستثمار

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والإستثمار، إن الحكومة تعمل على التجهيز لشهر رمضان كل عام، بالتعاون بين الوزارات على رأسها الزراعة والتموين، لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأضاف هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، أن رئيس الوزراء طمأن المواطنين، بتوافر السلع الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك إحتياطي إستراتيجي لكافة السلع لنهاية هذا العام.

وتابع أستاذ التمويل والإستثمار، أن هناك أزمة غذاء على المستوى العالمي.

 

 

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رئيس الوزراء التموين رمضان برنامج احتياطى استراتيجى

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