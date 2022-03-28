أستاذ تمويل: الحكومة طمأنت المواطنين بتوافر السلع الأساسية.. فيديو

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والإستثمار، إن الحكومة تعمل على التجهيز لشهر رمضان كل عام، بالتعاون بين الوزارات على رأسها الزراعة والتموين، لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأضاف هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، أن رئيس الوزراء طمأن المواطنين، بتوافر السلع الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك إحتياطي إستراتيجي لكافة السلع لنهاية هذا العام.

وتابع أستاذ التمويل والإستثمار، أن هناك أزمة غذاء على المستوى العالمي.

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