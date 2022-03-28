غابات فنية من تماثيل الحيوانات تثير إعجاب مواقع التواصل في أمريكا

أصبحت جادة بارك أفينيو الشهيرة في نيويورك نوعا من حدائق الحيوان الفنية؛ حيث جرى نصب تماثيل كبيرة للحيوانات على المساحات الخضراء بين أرجاء الجادة الواقعة في مانهاتن.

وحسبما ذكرت وكالة الانباء الالمانية، وسوف تظل تماثيل الحيوانات المتعددة الأضلاع الملونة التي تضم غوريلات وتمساحا وماموثا وديناصورا متناثرة عبر بارك أفينيو حتى فبراير 2023.

وقالت منظمة الضاحية المسؤولة عن الجادة «أهلا بكم بحديقة الحيوان في بارك أفينيو». وكانت تلك المنظمة كلفت الرسام الفرنسي إدريس بي بصنع هذه التماثيل.







وتعد هذه الغابة الحضرية من التماثيل هي الأولى من نوعها في الجزء الجنوبي من جادة بارك أفينيو الشهيرة التي تضم محطة قطار غراند سنترال تيرمينال وفندق ولدورف أستوريا الفخم.







وهناك بالفعل تراكيب فنية مماثلة على الأجزاء الأخرى من الشارع وتظهر التراكيب الفرنسية بانتظام في الشوارع الأخرى الأكبر من نيويورك