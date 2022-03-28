وزير التعليم العالي: توجيهات رئاسية لحل مشكلة الطلاب العائدين من أوكرانيا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بحل أزمة الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي مساء اليوم الإثنين، - إنه تم عقد مجلس أزمة وتم أتخاذ قرارات مهمة خاصة بقواعد التحويل للطلاب، مشيرا إلى أن الامتحانات التي وضعت للطلاب الدارسين في أوكرانيا هدفها الوقوف على مستوى الطلاب قبل إلحاقهم بالكليات.

وأوضح " لقد عملنا على وجه السرعة بمساعدة الطلاب بقدر ما نستطيع ، ولكن دون حياد عن القواعد المصرية، واليوم كان أول يوم امتحان للطلاب في الجامعات المصرية، حيث يتم إجراء اختبار للطلاب بهدف الالتحاق في الكليات المناسبة لهم".

من جهة أخرى، كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة تفاصيل إطلاق الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد تحت شعار 100 مليون صحة، موضحا أن المبادرة تكمن أهميتها بتلقي العلاج في أوقات مبكرة.

وأضاف :"لدينا 12 مبادرة رئاسية لعلاج المواطنين تدرس في كل دول العالم"، معلنا أن وزارة الصحة نجحت في التعاون مع إحدى الشركات العالمية لتوفير العلاج لمرضى سرطان الكبد في المراحل الأولى.

وأكمل الدكتور خالد عبد الغفار "أنه لا يوجد دولة في العالم تقدم العلاج مجانا لمواطنيها مثل مصر".

في سياق آخر، كشف وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، عن تفاصيل تطعيم الجماهير المصرية المسافرة لتشجيع المنتخب الوطني في السنغال، موضحا أن الوزارة فتحت المكاتب الصحية أمام الجماهير المسافرة للسنغال لحضور مباراة المنتخب للتطعيم ضد الصفراء أو الملاريا.