أبوجريشة : كنت اتقاضى 40 جنيها في الشهر مع الإسماعيلي..فيديو

تحدث علي أبوجريشة نجم نادي الإسماعيلي السابق عن أزمة المستحقات التي طالت لاعبي الدراويش خلال الفترة الماضية.

وقال أبوجريشة فى تصريحات عبر برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناه " الحدث اليوم " :"هذه دائما تكون مشاكل الأندية الشعبية، مثل الأهلي والإسماعيلي والزمالك، دائما ما يعانون من بعض الأزمات المالية".

وأضاف أبوجريشة ، إن ما يشغلني الآن هي مباراة مصر غدا أمام السنغال، بعد ذلك قد نتحدث عن أزمة الدراويش لأنه يحتاج لوقت طويل، الأهم الآن أمام الجميع هي مباراة الحسم غدا".

وأكمل:"وقعت على عقود انتقالي للدراويش عندما كنت 13 عاما وظل العقد الخاص بي هو نفس العقد حتى اعتزالي، كنت اتقاضى 40 جنية في الشهر".

وأختتم :"كانت هناك العديد من العروض وقتها التي تقدم لي ولكن النادي كان يرفضها وكنت لا اتناقش في ذلك، حالي كان مثل حال جميع اللاعبين في مصر وقتها ولكن الوقت و الأمور اختلفت الآن بالتأكيد".