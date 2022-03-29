نشرة الصحة والمرأة| هاني الناظر يكشف عن علاج الثعلبة.. وتعرفي على جدول أكلات رمضان

نشر موقع صدى البلد، أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

الحرارة مرتفعة في رمضان.. هاني الناظر يوجه نصائح هامة

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من يوم السبت القادم ولمدة اسبوع والتي تأتي مع بداية شهر رمضان الكريم.

جدول أكلات رمضان "٣٠ يوم".. كل يوم صنف

تحتار كل ربة منزل في تقديم الأكلات المختلفة على الإفطار في رمضان.. ونقدم لك اليوم جدول أكلات رمضان، توفر عليك مجهود التفكير 30يوم رمضان.

أفضل طريقة لتنظيف الأواني الخشبية

لا يمكننا تنظيف جميع أدوات المطبخ بنفس الطريقة، عادة ما نغسلها بسرعة ونضعها في غسالة الصحون، ولكن الأدوات الخشبية تحتاج إلى عناية خاصة

بعد واقعة زوجة ويل سميث.. هاني الناظر يوضح علاج الثعلبة

علق الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، على السخرية على زوجة ويل سميث بسبب مرض الثعلبة