مصر والسنغال.. عمرو أديب: منتخب مصر على موعد مع التاريخ غدا.. فيديو

قال الإعلامي عمرو اديب، إنه لا صوت يعلو فوق صوت مباراة مصر والسنغال، معلقا “كل اللي طالبه المساندة لغاية ما لاعبي المنتخب يخلصوا المهمة الصعبة والوصول لكأس العالم”.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه لا بد من إعطاء الفرصة الحقيقية، فلاعبي المنتخب أمام تحدٍ كبير، وداخلين على منحنى تاريخي، أما المنتخب يصل لكأس العالم أم لا.

وتابع عمرو اديب، ان “كثير من اللاعبين مشافوش كأس العالم والمصريين عندهم اشتياق ورغبة للوصول لكأس العالم قطر 2022”.

وأشار مقدم برنامج “الحكاية” إلى أنه “عندي مشاعر طيبة وجيدة وعندي أمل مثل أمل كل المصريين وعندنا لاعيبة محترفة محترمة بتحب البلد وعايزة تعمل حاجة”؟.