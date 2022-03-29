أخبار التوك شو| رسالة أحمد موسى لـ محمد صلاح .. ورد على جمعة على تحريم فوائد البنوك

تناولت برامج التوك شو، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



علي جمعة: الشباب الذين حاولوا اغتيالي كانوا على بعد أربعة أمتار مني

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تفاصيل تعرضه لمحاولة اغتيال سابق في عام 2018.



وقال علي جمعة، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن هؤلاء الشباب الذين حاولوا اغتيالي كانوا على أربعة أمتار فقط.



وأضاف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه هؤلاء الشباب قالوا لي إن السلاح الذي كان معنا اختفي، لافتا إلى ان زحفت على الأرض مترين إلى أن دخلت المسجد.

علي جمعة يكشف تفاصيل دموية حسن البنا

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تفاصيل تفاصيل جديدة عن حسن البنا، مؤكدا أنه زعيم الجماعات الإرهابية مؤسس القتل والدم.



وأضاف علي جمعة، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن حسن البنا أسس التنظيم الخاص كقوة عسكرية للجماعات الإرهابية.



وتابع الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن 700 عنصر من الاخوان الارهابيين تدربوا في ألمانيا على يد قوات هتلر ضمن التنظيم الخاص، لافتا إلى أن حسن البنا أشاع أن هتلر الزعيم الألماني أسلم واسمه محمد هتلر.



5 جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع أسعار و توافر السلع الاستراتيجية و الأساسية بنفسه، مؤكدًا أن مصر لديها وفرة فى السلع الاستراتيجية، ولكن موجة الغلاء تتعرض لها جميع دول العالم، وليس مصر فقط.



عبد الغفار: اكتشاف وعلاج مرضى الكبد حلقة وصل لمبادرة الأورام السرطانية





عرض برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقريراً خاصا بمبادرة اكتشاف وعلاج مرضى الكبد ، "تحت شعار 100 مليون صحة".

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، إطلاق مبادرة "الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد" تحت شعار "100 مليون صحة".

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار - خلال فعاليات إطلاق المبادرة- أن هذه المبادرة تعد امتدادًا لمبادرة "القضاء على مرض فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2018، تحت مظلة "100 مليون صحة" لدعم صحة مواطنينا وأمنهم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المبادرة قدمت للعالم نموذجًا فريدًا للمسح القومي، معبرًا عن الفخر بالنموذج المصري في تلك الحملة والتي أسفرت عن تقديم جمهورية مصر العربية لملف الإشهاد الدولي لخلوها من الفيروسات الكبدية لمنظمة الصحة العالمية في يونيو الماضي ٢٠٢١.



وزير الخارجية الروسي: الغرب يشعر بالخزي تجاه أوكرانيا |فيديو





قال وزير الخارجية الروسي ، إن روسيا تشهد عقوبات غير مسبوقة من أوروبا ، والولايات المتحدة ، متابعا : " هذا الانقلاب هو سبب انضمام القرم لروسيا " .

وأضاف وزير الخارجية الروسي ، خلال مؤتمر صحفي ، أن الغرب يشعر بالخزي تجاه أوكرانيا ، موضحا أن أوروبا فشلت في تحويل أوكرانيا لدولة معادية لروسيا .

وتابع " لافروف " ، أن العقوبات هي تعبير عن عقوبات الغرب لفشل خططه ، متابعا : " الغرب يجد دائما ذريعة لفرض العقوبات على روسيا " .

وأردف ، أن تصرفات الغرب هي تصرفات تشبه " أهل الكهف " ، وهي تحاول بشكل كثيف لدعم النظام في أوكرانيا .



الرئيس السيسي يبحث مع وزير المالية الفرنسي تعزيز التعاون الاقتصادي



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وشمل اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون مع فرنسا في مجال الاقتصادي ، والنقل ، وتصنيع السيارات الكهربائية ، والاتصالات.

الأوقاف: صلاة التراويح ستكون في حدود النصف ساعة





قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف اعدت خطة دعوية لاستقبال شهر رمضان الكريم، موضحًا أن صلاة التراويح ستكون بنفس ضوابط العام الماضي، وستكون هذا العام فى حدود النصف ساعة.

وأضاف العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أنه سيكون هناك بث لصلاة الترويح، وسيكون هناك فتح لـ مصليات السيدات فى المساجد، وسيكون هناك فتح لـ دروس الوعظات.

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف قامت بتجهيز نصف مليون شنطة، لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وتم توزيع أمس طن لحوم على المحتاجين.

شكري: نعمل على تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. فيديو





قال الدكتور سامح شكرى، وزير الخارجية المصرية، إننا مجتمعين لحل كافة التحديات فى المنطقة، وقبل أمس كان الذكرى الثالثة والأربعين للسلام بين مصر وإسرائيل الذى انعكس على العلاقات بين البلدين.

وأضاف “شكرى”، خلال كلمته المذاعة اليوم على شاشة اكسترا نيوز، أن هذا ما قمنا به من خلال تسوية العلاقات مع إسرائيل في السنوات الماضية لتحقيق السلام فى المنطقة.

وأشار وزير الخارجية المصرية، إلى أن تلك المناقشات أعطتنا الفرصة من أجل تقوية الروابط والعلاقات العامة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

شاعر من ذوي الهمم يمدح الرئيس السيسي ويتمنى رؤيته





ألقى عبد الرحمن أحمد، شاب من ذوى القدرات الخاصة، قصيدة شعر، فى حب مصر، ومدح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عبد الرحمن أحمد، خلال برنامج صباح الورد، المذاع على قناة تن :" أنه يتمنى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يتحدث معه".

وتابع عبد الرحمن :" مفيش حاجة حاجة أسمها حد معاق، والرئيس السيسي، قدم لذوى الهمم أشياء كثيرة ، وأكد عبد الرحمن أنه قام بعمل 4 قصائد عن متحدي الإعاقة".

هنخفف الملابس بحذر.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الجاري|فيديو





قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الطقس يشهد اختلافات كبيرة بين درجات الحرارة العظمى والصغرى ، وتصل أحيانا لـ فارق 15 درجة مئوية ، موضحا أن درجات الحرارة الصغرى بدأت في الارتفاع التدريجي هذا الأسبوع .

وأضاف الدكتور محمود شاهين ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن درجات الحرارة لن تسجل انخفاضا ملحوظا مرة أخرى مثلما حدث خلال الأسابيع الماضية ، لافتا إلى أن ظهور الشمس ليس مؤشرا لتخفيف الملابس ، متابعا : " هنخفف الملابس بس بحذر وبشكل تدريجي " .

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 28-3- 2022





استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية dmc، اليوم الاثنين 28- 3 -2022، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية.



سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.36 جنيه للبيع، و18.26 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 20.17 جنيه للبيع و20.05 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 24.22 جنيه للبيع و24.08 جنيه للشراء.

لفتة طيبة.. موسى يشيد بتصريح وزير الخارجية القطري عن منتخب مصر |فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتصريح وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره المصري سامح شكري، في القاهرة، حول مباراة مصر والسنغال.

وقال موسى خلال برنامج«على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «أعجبني وزير الخارجية القطري حينما أعرب عن أمنيته بفوز مصر في المباراة الفاصلة أمام السنغال».

وأضاف موسى: «أحييه على هذه الروح الرياضية، وعلى دعمه لنا، لفتة طيبة"، مردفا «وزير الخارجية سامح شكري أكد أن اللقاء مع نظيره القطري يؤكد إزالة الشوائب وأن هناك تعاون خلال الفترة المقبلة ين البلدين».

وحول مباراة مصر والسنغال قال الإعلامي أحمد موسى «ليس أمامنا بديل سوى التأهل إلى الدوحة، والهتاف باسم بلادنا، عايزين هدف واحد بكرا يخلص اللقاء، على منتخبنا الذهاب إلى أبعد مدى غدا»، مردفا «محمد صلاح سيتعرض لضغط غدا من جمهور السنغال».

أحمد موسى في رسالة خاصة لـ محمد صلاح: "عايزين هدف"

طالب الإعلامي أحمد موسى، لاعبي منتخب مصر بالفوز على منتخب السنغال في مباراة الغد، والتأهل لكأس العالم قطر 2022.

وقال أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد مساء اليوم الاثنين: "على كل لاعب خوض المباراة من أجل الفوز، ويعرف أن 100 مليون مصري يتابعها".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "لا بديل عن الانتصار، ولا نقبل غير الانتصار، وجاهزون للانتصار وتحقيق أحلام 100 مليون مصري".



ووجه الإعلامي أحمد موسى، حديثه لمحمد صلاح، قائلا: "عايزين هدف يا محمد صلاح بكرا، وكل الاحترام والدعم، وصلاح قادر على إحراز هدف غدا في السنغال".

