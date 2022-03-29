أيمن يونس لـ كيروش:لازم نضغط على ماني بشكل أكبر من مباراة القاهرة

قال المحلل الرياضى أيمن يونس: كلنا نستعد لمشاهدة مباراة مصر والسنغال مثل اللاعبين ولازم نعدي أول نص ساعة بهدوء ودون استقبال أهداف .

وأضاف المحلل الرياضى أيمن يونس، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، عندنا أحسن واحد بيستغل المساحات وهو محمد صلاح والهجمات المرتدة هتقلق السنغال وهم بلالين وإحنا نافخينهم على الفاضي.

وتابع أيمن يونس: إحنا لا نقل عن قوة وقدرة المنتخب السنغالي والنص ساعة الأولى سر نتيجة المباراة، موجها رسالة لكيروش قائلا: لازم تلعب على ساديو ماني بشكل أعلى من مباراة القاهرة.

وقال أيمن يونس: مش عايزين نظلم مصطفى محمد وهو في الالتحامات العالية هايل ومنتخبنا قوي جدا.