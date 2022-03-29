استشاري أمراض جلدية: مرض زوجة زيل سميث أقوي من الثعلبة

قال الدكتور أمين كمال شاروبيم إستشاري الامراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث تعليقاً على الحالة الصحية لزوجة الممثل الامريك ويل سميث والتي تسببت في واقعة اثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي أن زوجة الممثل ويل سميث مصابة بالثعلبة وهو مرض جلدي مناعي وهو في الاصل مرض مناعي حيث أن خلايا الدم البيضاء تهاجم حينها بصيلات الشعر وتقوم بتدميرها .

تابع في مداخلة خلال مداخلة هاتفية " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: والثعلبة أنواع منها الاصابة الجزئية وعلاجه اسهل والشق الاخر الكامل ويسبب سقوط الشعر بأكمله ومن الممكن أن يمتد للحواجب والرموش والاخير يسبب حالة نفسية صعبة للمصابين وعائلتهم خاصة إ ذا كان المصاب طفلاً حيث يتطلب علاج الثعلبة الكاملة فترة طويلة بالاضافة لارتفاع تكاليف العلاج ".

وأوضح أن الضغط النفسي الذي يصيب المرضى وعائلاتهم بسبب الثعلبة الكاملة هو السبب الرئيسي في الواقعة التي شهدها حفل الاوسكار بالامس حيث بدت جايدا سميث في حالة متقدمة من الاصابة بمرض الثعلبة ".

أكمل : واضح من الصور أن الشعر بدأ في النمو التدريجي من جديد حيث تمر المريضة مبرحلة علاج تسبب ضغطاً نفسياً للمريض وعائلته بالاخص إذا كانت سيدة ".

ولفت إلى أن مرض الثعلبه ليس له سبباً علمياً حتى الان رغم كونه مرضاً مناعياً لكن المثبت علمياً حتى الان أنه مرض يأتي بسبب التوتر "

وكان الممثل الأمريكي ويل سميث،قد صعد على مسرح الأوسكار ووجه لكمة على الوجه لزميله كريس روك كرد فعل على نكتة ساخرة قالها حول زوجته جادا سميث أثناء تقديم إحدى الفقرات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصور لواقعة لكم ويل سميث لزميله على مسرح الأوسكار قبل لحظات من إعلان جائزة أفضل ممثل



