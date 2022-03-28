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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: منتخب السنغال مجروح وعلى لاعبي مصر القتال لمنعه من التسجيل مبكرا

ميدو
ميدو

وجه أحمد حسام ميدو رسالة خاصة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة السنغال غدا في إياب تصفيات كأس العالم.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مواجهة الغد لها حسابات خاصة، ومنتخب مصر وضع قدما في المونديال، منتخب السنغال مجروح من نتيجة مباراة الذهاب، ولابد من أن يكون لدينا الذكاء والشجاعة ألا يدخل في مرمانا هدفا في أول ربع ساعة" 
وأضاف: "لو لم يسجل منتخب السنغال هدفا مبكرا سيكون هناك ضغط على السنغال ويمكننا استغلال اندفاع لاعبي المنتخب السنغالي من خلال مواجهة الغد

 ووجه رسالة للاعبي منتخب مصر قائلا: قاتلوا قتالا رهيبا حتى لا يسجل المنتخب السنغالي في أول 20 دقيقة والضغط سيكون على المنتخب السنغالي"

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