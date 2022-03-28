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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن تصفية قائد فوج بالجيش الروسي ورئيس أركانه

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، تصفية قائد ورئيس أركان فوج البنادق الآلية رقم 503 التابع للفرقة التاسعة عشرة في الجيش الروسي.

وحسب وكالة الأنباء الأوكرانية، قالت المجموعة التكتيكية الشرقية في بيان “اليوم، أثناء القتال،  ووفقًا للمعلومات الأولية، من بين أولئك الذين تمت تصفيتهم قائد ورئيس أركان فوج البندقية الآلية رقم 503 التابع للفرقة التاسعة في الجيش الروسي”.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، عن مقتل جنرال روسي بالقرب من مدينة خيرسون الأوكرانية.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الجنرال الروسي اللواء ياكوف ريزانتسيف في غارة بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية.

وكان ريزانتسيف قائد الجيش الروسي المشترك رقم 49.

وقال مسؤول غربي إنه كان الجنرال السابع الذي يلقى حتفه في أوكرانيا، والثاني برتبة لواء وهو أعلى ضابط رتبة قتل.

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